Nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam sinh lớp 9B Trường THCS Minh Lạc bị học sinh lớp 11 đánh vào đầu, dẫn đến tử vong. Hiện phía xã đã có báo cáo về sự việc gửi cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Lạc, vào khoảng 11h25, ngày 24/9, sau giờ tan học, giữa các em N.K.M.; T.Q.H. và V.Q.A. cùng học lớp 9 tại Trường THCS Minh Lạc xảy ra xô xát với em L.V.P. (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Quá trình xảy ra xô xát, em N.K.M. bị nam sinh L.V.P đánh vào đầu gây chấn thương sọ não.

Trường THCS Minh Lạc, nơi em N.K.M. theo học. (Ảnh CTV)

Sau khi xảy sự việc, em M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và điều trị cho đến ngày 8/10. Do sốt cao, từ ngày 9/10, em M. được gia đình chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Đến ngày 30/10, em M. đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó, gia đình đã đưa thi thể em về quê tổ chức tang lễ, an táng vào ngày 31/10.

Ngay sau sự việc, Công an xã Cẩm Lạc đã triệu tập những học sinh liên quan đến làm việc, điều tra làm rõ.

Trong quá trình chữa trị cho em M, phía UBND xã Cẩm Lạc đã hỗ trợ 10 triệu đồng, Trường THCS Minh Lạc hỗ trợ 17 triệu đồng để gia đình lo chi phí thuốc men. Tuy nhiên, do bị thương nặng, cháu không qua khỏi.

"Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên các em hẹn nhau ra bờ sông để giải quyết và được người dân phát hiện, ngăn cản. Sau đó, trên đường em L.K.M. trở về nhà thì bị L.V.P. đuổi theo đánh vào đầu dẫn đến bị thương nặng và tử vong sau đó", lãnh đạo xã Cẩm Lạc nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.