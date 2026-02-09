Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong thương tâm

09-02-2026 - 12:29 PM | Xã hội

Đang ngồi uống nước với bạn, nam sinh lớp 9 ở Gia Lai bị nhóm thanh thiếu niên vây đánh rồi tử vong sau đó.

Sáng 9-2, Công an phường Pleiku đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ hành hung dẫn đến việc em N.Q.H (học sinh lớp 9) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7-2, em N.Q.H đang ngồi uống nước cùng 2 người bạn (1 nam và 1 nữ) trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku.

Học sinh lớp 9 bị vây đánh đến đánh tử vong

Lúc này, có một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy qua rồi dừng lại. Tại đây, nhóm thanh thiếu niên đã xông đến dùng tay, chân đấm, đá nhiều cái vào thân thể em N.Q.H. Người bạn đang ngồi cùng em N.Q.H cũng bị nhóm thanh thiếu niên vây đánh tới tấp.

Sau khi bị đánh, em N.Q.H bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định em N.Q.H bị xuất huyết não nặng, tiên lượng xấu. Đến khoảng 21 giờ ngày 8-2, em N.Q.H đã tử vong.

- Ảnh 2.

Sau khi bị đánh dã man, nam sinh lớp 9 đã tử vong thương tâm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Qua đó xác định 3 thanh thiếu niên tham gia vụ việc hành hung trên. Trong số này có 2 thiếu niên đang là học sinh tại Trường THCS Trưng Vương và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), 1 đối tượng còn lại trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Bước đầu nhóm này khai nhận nguyên nhân ra tay đánh hội đồng em N.Q.H là do ghen tuông.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

