Nằm trên giường bệnh mới hiểu: Có 3 việc càng “lười”, tuổi già càng khỏe mạnh, hạnh phúc, đáng tiếc ít ai nhận ra

Tháng trước, tôi đến bệnh viện thăm một người quen lớn tuổi. Ngay khi bước vào phòng bệnh, cảm giác xót xa ập đến. Người đàn ông từng nhanh nhẹn, ngày nào cũng luyện Thái Cực Quyền ở quảng trường, giờ đây nằm co quắp trên giường, thân hình gầy gò, ánh mắt mệt mỏi.

Bên cạnh ông là những lọ thuốc xếp chồng và tiếng máy theo dõi kêu đều đặn. Nắm tay tôi, ông nói bằng giọng khàn khàn: “Sống hơn 70 năm rồi, giờ mới nhận ra thứ hủy hoại sức khỏe không phải ăn uống hay thuốc lá, mà là 3 điều khác… Đáng tiếc là tôi hiểu ra quá muộn”. Rời bệnh viện, tôi cứ nghĩ mãi về những điều ông nói.

Kìm nén cảm xúc

Trong xã hội hiện đại, nhiều người cho rằng không nổi giận, không than phiền là biểu hiện của sự trưởng thành. Nhưng thực tế, việc dồn nén cảm xúc lại trở thành một gánh nặng âm thầm đối với cơ thể.

Ảnh minh hoạ

Áp lực công việc, mâu thuẫn gia đình hay những tổn thương cá nhân, nếu không được giải tỏa, sẽ tích tụ theo thời gian. Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “cơ thể hóa cảm xúc” - khi cảm xúc không được bộc lộ sẽ chuyển hóa thành các biểu hiện thể chất.

Những cơn đau không rõ nguyên nhân, tình trạng mệt mỏi kéo dài, thậm chí nhiều bệnh lý nghiêm trọng có thể bắt nguồn từ chính những cảm xúc bị kìm nén đó. Sự bình tĩnh bề ngoài đôi khi chỉ là lớp vỏ che giấu những tổn thương bên trong, và cái giá phải trả chính là sức khỏe.

Hy sinh bản thân quá mức

Không ít người dành cả cuộc đời để sống vì người khác. Họ làm việc không ngừng nghỉ vì gia đình, tiết kiệm cho con cái, chăm lo cho người thân mà quên mất nhu cầu của chính mình.

Tinh thần trách nhiệm là điều đáng quý, nhưng khi vượt quá giới hạn, nó lại trở thành áp lực kéo dài. Nhiều người rơi vào trạng thái làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc, ăn uống qua loa và bỏ qua những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Ảnh minh hoạ

Một người bạn làm trong lĩnh vực truyền thông từng chia sẻ rằng có thời gian cô chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày, ăn đồ ăn nhanh suốt ba bữa và làm việc gần như không ngừng nghỉ. Cho đến một ngày, cô đột ngột ngã quỵ tại nơi làm việc và phải nhập viện cấp cứu.

Chỉ khi nằm trên giường bệnh, cô mới nhận ra một sự thật đơn giản: công ty có thể thay thế bạn rất nhanh, nhưng không ai có thể thay thế sức khỏe của bạn. Quan tâm đến bản thân không phải là ích kỷ, mà là điều kiện để có thể chăm sóc người khác một cách lâu dài.

Trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe

“Đợi xong việc này sẽ đi khám”, “khi rảnh sẽ tập thể dục”, “sau này sẽ nghỉ ngơi”… là những câu nói quen thuộc của rất nhiều người.

Chúng ta luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng lại quên rằng sức khỏe không chờ đợi. Không ít trường hợp đột quỵ hay nhồi máu cơ tim xảy ra khi người trong cuộc vẫn đang ở độ tuổi sung sức và còn nhiều kế hoạch dang dở. Việc trì hoãn khiến những dấu hiệu cảnh báo ban đầu bị bỏ qua. Đến khi cơ thể lên tiếng rõ ràng, thì đôi khi đã quá muộn.

Ảnh minh hoạ

Tôi từng quen một chuyên gia khoảng 50 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Ông luôn nói sẽ đi khám sức khỏe sau khi hoàn thành dự án. Nhưng trước khi dự án kết thúc, ông đã bị đột quỵ do nhồi máu cơ tim.

Bài đăng cuối cùng của ông trên mạng xã hội viết: “Hôm nay lại tan làm lúc 2 giờ sáng. Không có con đường nào dẫn đến thành công mà dễ dàng cả.” Nhưng đáng tiếc, ông đã không còn cơ hội để thực hiện những kế hoạch “sau này”.

Sức khỏe không bị phá hủy trong một ngày, mà bị bào mòn dần qua những thói quen tưởng chừng rất nhỏ: kìm nén cảm xúc, hy sinh bản thân quá mức và trì hoãn việc chăm sóc chính mình.

Khi còn có thể, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản: ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, khám sức khỏe định kỳ và cho phép bản thân được nghỉ ngơi khi cần. Bởi suy cho cùng, yêu thương bản thân không phải là một lựa chọn, mà là trách nhiệm với chính mình và với cả những người mình yêu thương.

Theo Toutiao