Việt Nam có loại rau quê giá cực rẻ nhưng ăn vào bổ gan, dưỡng tim, chống ung thư và tiểu đường

Đó chính là rau muống. Rau muống được xem là loại một trong những loại rau bình dân, cực kỳ phổ biến, dễ mua và có giá rẻ tại nước ta. Đa số mọi người ăn rau muống theo thói quen, sở thích hoặc vì giá thành rẻ mà không biết rằng ẩn sau nó là cả kho dinh dưỡng và lợi ích quý báu với sức khỏe cũng như sắc đẹp. Đặc biệt là với gan, tim mạch và phòng chống một số loại ung thư.

Những lợi ích sức khỏe, làm đẹp nổi bật của rau muống

Dinh dưỡng trong rau muống ngoài protein, chất xơ còn có vitamin C, vitamin nhóm B, các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, photpho, kali… cùng nhiều chất chống oxy hóa khác. Nhờ vậy mà loại rau thường bị gọi là "rau quê" này mang lại rất nhiều lợi ích sức khoẻ cũng như làm đẹp:

1. Tốt cho gan

Loại rau ăn lá này được chứng minh là có nhiều chất hỗ trợ bảo vệ gan khỏi các tổn thương. Đặc biệt là khả năng điều chỉnh enzym giải độc với đặc tính xác định gốc tự do và chống oxy hóa. Vì thế, rau muống giúp cơ thể được bảo vệ trước các tổn thương ở gan gây ra bởi hóa chất độc hại. Đồng thời, loại rau ăn lá này còn hỗ trợ làm mát, thanh nhiệt cơ thể, cải thiện và bảo vệ chức năng gan. Chất xơ và niacin trong rau muống giúp giảm tình trạng gan nhiễm mỡ.

2. Bảo vệ tim mạch

Rau muống chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C và beta-carotene cao. Đây là những chất chống oxy hóa giảm các gốc tự do trong cơ thể, nhờ đó ngăn ngừa cholesterol bị oxy hóa. Nhờ vậy mà giảm nguy cơ hình thành huyết khối, tắc nghẽn động mạch và nhiều bệnh tim mạch khác.

Folate trong rau muống còn giúp chuyển hóa homocysteine - loại chất tiềm ẩn nguy hiểm có thể dẫn đến đau tim hay đột quỵ. Hay magie trong rau muống có công dụng hạ huyết áp một cách tự nhiên. Loại rau này cũng cực giàu chất sắt nên tốt cho máu, tăng lượng hồng cầu.Niacin và chất xơ trong rau muống giúp giảm mỡ máu xấu hiệu quả.

3. Giảm nguy cơ mắc ung thư

Các chuyên gia kết luận trong rau muống có tới 13 loại hợp chất chống oxy hóa khác nhau. Những chất này có thể loại bỏ các gốc tự do gây hại ra khỏi cơ thể, từ đó cản trở quá trình nhân lên của các tế bào ung thư. Đặc biệt, rau muống rất hiệu quả trong việc hỗ trợ ngăn ngừa ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư da và ung thư vú nếu ăn đều đặn với lượng vừa phải.

4. Ngăn ngừa tiểu đường

Ngoài hàm lượng chất xơ, trong rau muống còn chứa một hợp chất tương tự insulin giúp điều hòa lượng đường huyết trong máu. Các nghiên cứu đã chứng minh ăn rau muống thường xuyên tăng cường khả năng chống lại stress oxy hóa dẫn đến tiểu đường. Trong y học cổ truyền, rau muống cũng là món ăn giúp ngăn ngừa và giảm nhẹ tiểu đường thai kỳ ở phụ nữ mang thai.

5. Tăng cường miễn dịch và ngủ ngon hơn

Loại rau ăn lá này rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là lượng vitamin C dồi dào nên đã trở thành món ăn rẻ tiền giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch rất tốt. Nó cũng giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm stress và tăng cường vi khuẩn tốt trong đường ruột. Từ đó giúp hệ miễn dịch khỏe hơn. Ngoài ra, selen và kẽm trong rau muống có công dụng thư giãn thần kinh, mang lại cho bạn một giấc ngủ ngon.

6. Cải thiện tiêu hóa

Rau muống rất giàu chất xơ và chứa nhiều nước, do vậy, đây là thực phẩm giúp bạn giảm các chứng rối loạn tiêu hóa một cách tự nhiên. Nhờ đặc tính nhuận tràng, món ăn từ rau muống và nước rau muống luộc có lợi cho người bị táo bón và khó tiêu.

Ăn rau muống có thể giảm bớt độ axit trong đường ruột, ngăn ngừa sự mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Rau muống còn được dùng để trị giun.

7. Tốt cho xương và mắt

Ít ai biết rằng rau muống rất tốt cho mắt. Nó giàu carotenoid, vitamin A và lutein cao. Đây là những dưỡng chất quan trọng đối với mắt. Rau muống còn giúp cơ thể sản sinh glutathione - chất quan trọng ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Đồng thời, rau muống cũng chứa hàm lượng canxi cao nên tốt cho xương, chất kháng viêm giúp giảm đau do viêm khớp.

8. Điều trị bệnh về da

Ngọn rau muống có thể dùng làm thuốc đắp để điều trị một số bệnh về da, trị mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến hiệu quả. Bên cạnh đó, rau muống còn giúp giảm cảm giác đau, châm chích khi bị ngứa da do phát ban hoặc côn trùng cắn.

9. Lợi ích làm đẹp của rau muống

Các loại rau lá xanh như rau muống rất giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm thiểu nếp nhăn ở mức độ đáng kể. Vì vậy, hãy thường xuyên ăn rau muống để ngăn ngừa và đẩy lùi quá trình lão hóa bên trong cơ thể cũng như lão hóa làn da. Bên cạnh đó nhờ giàu vitamin A, vitamin C, carotenoids và lutein, rau muống sẽ mang lại cho bạn một làn da trẻ trung, trắng sáng mịn màng.

Loại rau này cũng giúp dưỡng tóc, giảm rụng tóc và dưỡng móng nhờ giàu khoáng chất. Đặc tính chống viêm của rau muống còn có lợi cho việc điều trị gàu, giảm mùi hôi miệng. Nó giàu chất xơ, ít calo, thích hợp với chế độ ăn uống giảm cân, giữ dáng. Đồng thời còn hỗ trợ giảm cân nhanh hơn nhờ giảm mức cholesterol xấu cũng như triglycoside trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất và thải độc.

Một số lưu ý khi ăn rau muống

Mặc dù rất quen thuộc và nhiều công dụng nhưng khi ăn rau muống bạn cũng cần lưu ý một vài điều.

Hãy chọn mua rau muống tươi ngon, ở những nơi uy tín. Do loại rau này thường được trồng ở môi trường nước, nên dễ nhiễm các vi khuẩn có hại cho cơ thể. Bạn nên ưu tiên ăn rau muống trồng cạn hoặc rửa thật kỹ, đảm bảo ăn chín uống sôi. Tốt nhất nên rửa sạch rau rồi ngâm nước muối loãng hoặc dung dịch rửa rau trong 30 phút. Khi nấu thì nấu ở lửa to trong thời gian ngắn, hạn chế mở vung để tránh thất thoát dinh dưỡng.

Cũng không nên ăn quá nhiều rau muống hay chỉ ăn mỗi loại rau này. Cần đa dạng các loại rau để bổ sung dinh dưỡng, lượng rau muống ăn khoảng 100 - 300g mỗi người một ngày là tốt nhất.

Không phải ai cũng thích hợp để ăn rau muống. Bạn không nên ăn rau muống nếu như đang suy nhược cơ thể nặng, hư hàn, có vết thương hở trên da thì không nên dùng rau muống. Đợi các triệu chứng trên khỏi hẳn thì mới nên dùng. Khi đang dùng thuốc đông y, không nên ăn quá nhiều rau muống vì có thể làm giảm tác dụng của bài thuốc.

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, Family Doctor