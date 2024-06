Nam vương, người mẫu Việt cao 1,92 m bị bắt là ai?

Người mẫu Đinh Nhi Ko Lai (hay còn gọi là Nhikolai Đinh) bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố ngày 25/6.

Tụ điểm mua bán, tàng trữ chất cấm do ba mẹ con “bà trùm” Trịnh Thị Hòa cầm đầu. Mẫu nam là một trong 10 con nghiện bị các trinh sát tóm gọn khi đang cất giữ trong người 1-2 gói ma túy. Theo kết quả “test” nhanh, họ đều dương tính với chất ma túy.

Nam vương môi trường Việt Nam

Sinh ra và lớn lên ở Nga, Nhikolai Đinh có bố gốc Nga, mẹ là người Việt. Anh trở về Việt Nam lập nghiệp năm 18 tuổi. Với chiều cao 1,92 m, gương mặt lai Việt - Nga cuốn hút, anh dấn thân vào nghề mẫu, được khán giả biết đến.

Mẫu nam sinh năm 1995 tạo sự quan tâm lớn ngay từ vòng đăng ký cuộc thi Nam vương liên lục địa tại Ấn Độ hồi năm 2022, sau đó giành giải Nam vương Môi trường Việt Nam.

Mở rộng phạm vi hoạt động, Nhikolai Đinh đứng trong hàng ngũ ban giám khảo của Hoa hậu Môi trường Việt Nam và cuộc thi Miss Eco Teen Việt Nam, ngồi ghế nóng show truyền hình thực tế Super Idol Kids…

Người mẫu lai hướng đến xây dựng hình ảnh chững chạc, lịch thiệp, luôn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao. Vài năm gần đây, Nhikolai Đinh kém sôi nổi hơn với các hoạt động showbiz.

Gương mặt quen thuộc đóng MV của ca sĩ Việt

Nhikolai Đinh từng là thí sinh show truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model (2013). Anh bị loại sớm nhưng vẫn kịp để lại ấn tượng bởi ngoại hình bắt mắt.

Sau cuộc thi, anh được mời tham gia đóng MV của những nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Erik, Cao Thái Sơn, Lương Bích Hữu, Trà Ngọc Hằng… Không khó để nhận ra nam chính trong MV Sau tất cả (Erik), Bùa yêu (Bích Phương) hay Keep me in love của Hồ Ngọc Hà. Đến nay, Nhikolai Đinh đã xuất hiện trên 20 MV của các ca sĩ.

Nhikolai Đinh trong MV Bùa yêu của Bích Phương.

Anh tự nhận bản thân có lợi thế về ngoại hình, gương mặt lai nhưng điều này cũng mang đến hạn chế. Nhikolai Đinh nhận thức tốc độ phát triển trong showbiz rất nhanh, cũng không thiếu những gương mặt lai, ngoại hình đẹp, tài năng. Vì vậy, dù có mang vẻ đẹp nào, cá nhân cần sự cố gắng phấn đấu, tinh thần học hỏi và thay đổi theo hướng tích cực.

“Với tôi chỉ có những giá trị từ bên trong và tài năng thật sự mới có thể duy trì hình ảnh trong lòng khán giả và mang lại những bước tiến mới trong sự nghiệp của mỗi người” - anh chia sẻ.

Hoạt động đã lâu trong showbiz Việt, tên tuổi của Nhikolai Đinh vẫn không thế bật lên. Trên Facebook, anh chỉ có hơn 16.000 tài khoản theo dõi. Từ đầu năm 2024 đến nay, mẫu lai chỉ lắt nhắt cập nhật hai bài đăng. Ngày 25/6, anh bị bắt tại TPHCM.