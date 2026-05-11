Nâng cao hiệu quả năng lượng, độ tin cậy và hiệu suất của các tòa nhà thông minh

Sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng hơn 30%, tăng thời gian vận hành của hệ thống và tích hợp mượt mà vào các hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) hiện đại.

Altivar HVAC đáp ứng nhiều môi trường vận hành khác nhau – từ tòa nhà thương mại, thiết bị do các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) chế tạo, cho tới các công trình trọng yếu như bệnh viện, sân bay và trung tâm dữ liệu. Sản phẩm kết hợp giữa khả năng kết nối thông minh, các tính năng bảo vệ mạnh mẽ, tương thích với môi chất lạnh thân thiện với môi trường và sẵn sàng cho yêu cầu an ninh mạng.

Model ATH200 được tối ưu cho các nhà sản xuất OEM và thiết bị HVAC nhỏ gọn, giúp rút ngắn chu kỳ thiết kế, đáp ứng các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững. Trong khi đó, ATH600 phù hợp với các công trình trọng yếu và toà nhà hiệu năng cao, nơi đòi hỏi khả năng điều khiển tiên tiến, vận hành liên tục và tích hợp sâu với toàn hệ thống.

Tại Việt Nam, hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) chiếm 30-50% tiêu thụ điện năng trong các tòa nhà thương mại và lên đến 60% trong các trung tâm dữ liệu yêu cầu duy trì ổn định nhiệt độ và độ ẩm cả ngày. Đây chính là lý do hệ thống HVAC trở thành mục tiêu tối ưu hóa năng lượng hàng đầu. Việc trang bị biến tần có khả năng tiết kiệm năng lượng cho hệ thống HVAC là một giải pháp thiết thực, giúp giảm đáng kể chi phí điện năng vận hành tổng thể.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh do tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa, cùng với cam kết Net Zero vào năm 2050 của đất nước, việc tối ưu hiệu quả năng lượng của hệ thống HVAC trở thành yêu cầu cấp thiết. Thêm vào đó, làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu, sân bay và các dự án bất động sản lớn cũng đòi hỏi trang bị hệ thống HVAC vận hành ổn định, bất chấp điều kiện khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao.

Thế hệ biến tần Altivar HVAC mới có khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ từ -10°C đến 60°C, chịu được các áp lực cơ, nhiệt, điện và môi trường, phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Thiết kế này giúp đảm bảo các ứng dụng yêu cầu cao không bị gián đoạn hoạt động, từ những thiết bị trên mái nhà đến phòng kỹ thuật, khu vực ngoài trời.

Bà Đoàn Thị Hà, Phó Tổng Giám Đốc Ngành hàng Tự Động Hóa Công Nghiệp Schneider Electric cho biết: "Với dòng biến tần Altivar HVAC mới, chúng tôi đang định nghĩa lại tiêu chuẩn về hiệu suất, độ tin cậy và an toàn cho các hệ thống HVAC hiện đại, giúp các tòa nhà và công trình hạ tầng vận hành năng lượng hiệu quả và thông minh hơn. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu chi phí vận hành và thực hiện các cam kết giảm phát thải, đây là một giải pháp thực tế, hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà sản xuất và đơn vị vận hành tiến xa hơn trên hành trình đó."

Đơn giản hóa việc lắp đặt: Sản phẩm tích hợp sẵn bộ lọc tương thích điện từ (EMC), bảo vệ nhiệt động cơ, giao thức truyền thông Modbus và BACnet, không cần lắp thêm công tắc tơ ngoài và giảm độ phức tạp của hệ thống dây dẫn. Thiết kế gọn gàng: Kích thước tủ đồng nhất 200 mm, sử dụng vật liệu tuân thủ các tiêu chuẩn REACH, RoHS và ASI, hỗ trợ triển khai nhanh và thực hành xây dựng bền vững hơn. Bảo vệ an ninh mạng: Altivar HVAC đạt chứng nhận an ninh mạng IEC 62443-4-2 Security Level 1, có cơ chế kiểm tra toàn vẹn firmware và khả năng nâng cấp firmware. Tương thích các môi chất lạnh thế hệ mới thân thiện môi trường: Sản phẩm hỗ trợ các loại môi chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) thấp đang được sử dụng trong các hệ thống làm lạnh, bơm nhiệt và hệ thống HVAC hiện đại.

Các biến tần Altivar HVAC hoạt động cùng bộ điều khiển Modicon M172/M173 và màn hình Harmony HMI của Schneider Electric, tạo thành một hệ sinh thái HVAC hoàn chỉnh. Với thư viện ứng dụng có sẵn và khả năng tích hợp liền mạch vào hệ thống tự động hóa tòa nhà, bộ giải pháp này giúp các nhà sản xuất OEM và nhà tích hợp hệ thống rút ngắn thời gian chạy thử, đơn giản hóa thiết kế và bảo đảm hiệu quả dài hạn, từ đó tối ưu hóa sử dụng năng lượng và mở đường cho các tòa nhà thông minh.



