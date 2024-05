Năng lực bền vững - thêm 80 triệu USD vốn quốc tế rót vào TTC AgriS

Ngày 13/5/2024 tại Đài Loan (Trung Quốc), CTCP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan), đóng vai trò "lead bank" (ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn), nhóm các ngân hàng cùng tham gia bao gồm: Ngân hàng Hua Nan Commercial, Ngân hàng Mega ICBC, Ngân hàng Export-Import Bank of the Republic of China, Ngân hàng Chang Hwa Commercial, Ngân hàng Land Bank of Taiwan, Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings, Ngân hàng Taiwan Business Bank.



Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS và Lãnh đạo Tập đoàn TTC, E.SUN bank cùng Nhóm các định chế tài chính quốc tế tại buổi ký kết cho thương vụ huy động 80 triệu đô

Buổi ký kết diễn ra dưới sự tham gia của đại diện Lãnh đạo từ phía Tập đoàn TTC, TTC AgriS, đại diện E.SUN Bank và nhóm các định chế tài chính Đài Loan, Trung Quốc. Hợp tác thoả thuận này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ TTC AgriS trong việc hoàn thành các định hướng chiến lược trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tiêu điểm là việc khai mở các thị trường tiềm năng và đạt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng.

Theo đại diện E.SUN Bank, số vốn ngân hàng này và nhóm các ngân hàng tham gia giải ngân đã vượt gấp 2,26 lần so với số tiền thương thảo ban đầu, cho thấy các tổ chức tín dụng Đài Loan, Trung Quốc đang đánh giá rất cao về hoạt động kinh doanh, triển vọng tăng trưởng, cũng như hồ sơ tín dụng uy tín và hoạt động Quản trị công ty toàn diện của TTC AgriS.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS, người đưa TTC AgriS đến với các định chế tài chính hàng đầu cho rằng, với chiến lược kinh doanh ‘xanh’, TTC AgriS không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh bền vững. Thành công liên tiếp trong các thương vụ huy động vốn quốc tế, đặc biệt là gói huy động 80 triệu USD, chứng minh cho sự hiệu quả trong chiến lược kinh doanh của TTC AgriS. "TTC AgriS đang hướng đến việc tạo sân chơi chung cho các định chế tài chính, tổ chức tín dụng cùng tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp bền vững, cùng cộng hưởng giá trị và thúc đẩy đầu tư phát triển nền kinh tế tuần hoàn", bà My nói.

Bà Ức My liên tục thiết lập mối quan hệ chiến lược cho TTC AgriS với hàng loạt các Định chế tài chính hàng đầu về quản trị và vốn "xanh"

E.SUN Bank được thành lập vào năm 1992 và là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Đài Loan, Trung Quốc. Bên cạnh trụ sở chính tại Đài Bắc và 139 chi nhánh tại Đài Loan, Trung Quốc, ngân hàng này còn có tổng cộng 31 đơn vị kinh doanh tại 10 quốc gia, chủ yếu ở trung tâm tài chính châu Á - Thái Bình Dương. E.SUN Bank hiện được biết đến là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực ESG tại Đài Loan, khi 10 năm liền được chọn vào rổ "chỉ số phát triển bền vững Dow Jones thị trường mới nổi, và 8 lần được chọn vào rổ "chỉ số phát triển bền vững Dow Jones thế giới". E.SUN Bank nhiều năm liền thuộc Top 5% các tổ chức tài chính toàn cầu thuộc rổ chỉ số này, đặc biệt, hai năm gần nhất 2022 và 2023 xuất sắc lọt Top 1%, đây không chỉ là kỷ lục tốt nhất ngành tài chính ở Đài Loan mà còn là kỷ lục ở châu Á.



Với vị thế doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia, TTC AgriS đã luôn tiên phong trong việc nâng cấp, chuẩn hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững, áp dụng tiêu chuẩn ESG vào toàn bộ các hoạt động quản trị - sản xuất - kinh doanh, tuân thủ tuyệt đối các nghĩa vụ đối với các Bên liên quan và minh bạch mọi thông tin. Nỗ lực trên đã tạo điều kiện để TTC AgriS sở hữu năng lực cạnh tranh riêng biệt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xét duyệt toàn diện khắt khe, thu hút nhiều định chế tài chính tìm đến hợp tác.