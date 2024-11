Cổ phiếu tăng bất chấp thị trường suốt gần 1 tháng, May Sông Hồng sắp chia cổ tức bằng tiền 35%, FPTS “bỏ túi” hàng chục tỷ

CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.500 đồng và thời gian thực hiện dự kiến ngày 20/12.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính May Sông Hồng sẽ trả tổng cộng khoảng 262,5 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này.

Hiện, cổ đông lớn nhất là Chủ tịch Bùi Đức Thịnh với gần 18 triệu cổ phần (chiếm 23,91% vốn). Cùng với đó, con gái ông Thịnh là Bùi Thu Hà cũng là cổ đông lớn với 5,8 triệu cổ phiếu và con trai Bùi Việt Quang nắm giữ 7,8 triệu cổ phiếu. Tương ứng, gia đình Chủ tịch sẽ nhận về hơn 83 tỷ đồng cổ tức.

Một tổ chức là cổ đông lớn thứ hai Chứng khoán FPT (FPTS) với 9,6 triệu cổ phiếu nắm giữ, cũng sẽ nhận về gần 34 tỷ đồng cổ tức đợt này.

Động thái chi trả cổ tức diễn ra trong bổi cảnh Công ty kinh doanh khả quan. 9 tháng đầu năm, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần 3.852 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 260 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2024, May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 370 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 20,5% so với năm 2023.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, May Sông Hồng đã lần lượt hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đã tăng mạnh hơn 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và đạt 4.356 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp cũng tăng gần 45% lên hơn 659 tỷ đồng. Theo thuyết minh, phần lớn tài sản của công ty tăng lên đến từ lượng tiền của công ty, bao gồm tiền mặt tại quỹ hơn 3.419 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng hơn 281 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đang nắm giữ lượng trái phiếu trị giá gần 374 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu MSH giao dịch tại mức 53.000 đồng/cp - tăng 15% sau chưa đầy 1 tháng giao dịch.