Thông tin mới về Dự án 1,54 tỷ USD của công ty dệt may có vốn đầu tư lớn nhất tỉnh Bình Dương

Sáng 07/11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Yeh Ming Yuh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh tiếp và làm việc với ông Yeh Ming Yuh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam. Ảnh: binhduong.gov.vn

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam thuộc Tập đoàn Far Eastern, được thống kê trong Top 500 doanh nghiệp lớn toàn cầu. Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng vào năm 2015, chuyên sản xuất xơ sợi tổng hợp, dệt nhuộm thành phẩm và may mặc với số vốn đầu tư ban đầu 274,2 triệu USD. Đây là nhà máy tích hợp lọc hóa dầu và dệt may đầu tiên tại tỉnh Bình Dương.

Trong năm 2021, Tập đoàn đã mở rộng quy mô nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng với vốn đầu tư đăng ký thêm 610 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 1,37 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp có số vốn đầu tư lớn nhất tại Bình Dương.

Tháng 12/2023, dự án mở rộng giai đoạn 3 được cấp phép nâng tổng vốn đầu tư lên đến 1,54 tỷ USD.

Tại Bình Dương, một dự án tỷ đô khác là nhà máy 1,3 tỷ USD của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) được xây dựng tại KCN VSIP III. Ngày 6/11/2024, nhà máy này đã vận hành thử nghiệm hệ thống, thiết bị tại nhà máy để chuẩn bị cho việc đưa vào vận hành từ đầu năm 2025.

Liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án mở rộng đầu tư giai đoạn 3 của Công ty Polytex Far Eastern Việt Nam, ông Yeh Ming Yuh cho biết, nhà máy đang hoàn thành tiến độ như kế hoạch. Theo dự kiến, cuối năm nay, nhà máy sẽ đi vào hoạt động.

Ông Yeh Ming Yuh cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét hỗ trợ xử lý một số vướng mắc về quy trình thẩm duyệt dự án và nhu cầu sử dụng điện.