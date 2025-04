Nắng như rang ở Sài Gòn: Dân văn phòng đau đầu giữa trưa hè "ăn ngoài thì nóng, gọi về thì buồn"

Hôm nay (23/4), thời tiết TP.HCM tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ghi nhận khoảng 35 độ C. Tuy nhiên, do nắng kéo dài liên tục nhiều ngày, cùng với hiện tượng tích nhiệt và thiếu mưa, nhiệt độ thực tế ngoài trời hay còn gọi là nhiệt độ cảm nhận có thể tăng vọt lên tới 53 độ C.

Trên các tuyến đường giờ cao điểm, người dân buộc phải che chắn kín mít bằng áo khoác, găng tay, khẩu trang, kính râm… Nhưng tất cả lớp bảo vệ ấy dường như vẫn không thể ngăn được cảm giác oi bức, ngột ngạt như “đứng trước cửa lò”.

Trời nắng nóng chói chang kèm theo cảm giác ngột ngạc oi bức nên ai cũng kín mít từ đầu đến chân khi ra đường.

Chị Hồng (quận 3, TP.HCM) là một nhân viên văn phòng làm việc ở quận 1, chia sẻ: “Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, nhưng muốn ra ngoài ăn là phải chuẩn bị khẩu trang, áo chồng nắng phủ kín mít. Mỗi lần bước ra khỏi tòa nhà là cảm nhận gió nóng hầm hập táp vào mặt. Có lẽ từ mai tôi rủ chị em mang cơm đi làm thôi, chứ buổi trưa ra ngoài oi bức, ngột ngạt quá”.

Không riêng gì chị Hồng, nhiều bạn trẻ cũng rơi vào cảnh “đấu tranh tư tưởng” mỗi trưa xem có nên đội nắng ra ngoài ăn cơm hay đặt món về văn phòng?

Bạn Minh Hoàng, một nhân viên trẻ ở quận 3 nói vui: “Tụi em phải họp nhóm quyết định xem có nên hy sinh làn da và tinh thần để đi ăn phở hay gọi cơm hộp ăn trong văn phòng với cái bụng ít niềm vui hơn. Chứ hôm nào chạy ra ngoài ăn trưa về là thấy nắng rát mặt, mồ hôi đầm đìa lưng áo”.

Chị Thảo, nhân viên văn phòng tại một công ty truyền thông ở quận Bình Thạnh, chia sẻ trong lúc đang lướt app đặt đồ ăn: “Mỗi trưa đều là một cuộc đấu tranh nội tâm đó. Mình thèm cái không khí tám chuyện ở quán cơm, uống ly trà đá hay cà phê nhẹ với đồng nghiệp. Nhưng nghĩ tới chuyện phải đội nắng đi ra ngoài thì thôi… chùn bước liền.”

Còn bạn Thanh Thanh, làm việc ở một công ty tài chính tại quận 3, thì kể: “Đi ra ngoài ăn đúng kiểu thử thách lòng can đảm. Vừa mở cửa văn phòng là như bước vào lò. Nhiều khi muốn rủ đồng nghiệp đi ăn rồi tám chuyện trên trời dưới dất, mà nhìn ai cũng ngồi ôm điều hòa. Nên thôi cũng ráng lướt app chọn đồ ăn rồi cày phim xuyên trưa thôi”.

Dưới những bóng cây thưa thớt ven đường, không ít người tranh thủ ngả lưng chợp mắt trong giờ nghỉ trưa. Có người còn quấn thêm lớp áo chống nắng dày cộm, dùng quạt mini cầm tay hay cốc nước mát để xoa dịu cơn oi bức tạm thời.

Thời tiết cực đoan không chỉ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, tinh thần và sức khỏe của người dân đô thị. Trong bối cảnh đó, việc che chắn kỹ càng, uống nhiều nước và tránh ra ngoài vào giờ cao điểm nắng nóng là những biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở các đô thị cao hơn do phản xạ từ mặt đường, nhà cửa, bê tông. Nhiều người dân ra đường trong thời điểm này cũng trùm kín mít để tránh ánh nắng gây hại cho da.

Một số bạn trẻ đi chụp ảnh, tham quan trong những ngày tháng tư lịch sử cũng khuẩn quên chuẩn bị mũ áo để tránh ánh nắng gay gắt của mùa hè

Giữa thời tiết nắng nóng oi bức, mỗi người đều đang tìm cách riêng để thích nghi, dù là phó mặc cho gió nóng hay ẩn mình trong hơi lạnh điều hòa.

Dù che chắn kín mít, nhưng cái nóng vẫn len lỏi qua từng lớp vải.

Chỉ cách một lớp kính – ngoài kia 53 độ, nhiều người chọn làm việc nghỉ trưa trong những quán cà phê có điều hòa mát lạnh

Khi quán cà phê không chỉ để uống nước mà còn là "nơi trú nắng". Nhân viên văn phòng mỗi buổi trứa lại phải đau đầu lựa chọn gọi đồ về hay đội nắng, chen xe, tìm chỗ ăn trưa

Trên dọc các tuyến đường lớn, nhiều quầy nước giải khát, quán bán kem cũng “đắt” khách hơn.

Dù ngồi dưới bóng cây nhưng một nam thanh niên vẫn trùm thêm chiếc áo khoác kín mít

Một mình một bóng râm, nam tài xế xe công nghệ tranh thủ chợp mắt giữa trưa, giữa cái nóng như rang ở TP.HCM

Giữa trưa nắng gắt, bóng râm trở thành "thiên đường" tạm thời cho những người lao động ngoài trời.

Dù ngồi nghỉ, người dân vẫn không dám cởi bỏ lớp chống nắng, hai bạn trẻ vẫn trùm mũ áo kín mít

Những chiếc quạt mini, những chiếc mũ nan trở thành vật cứu cánh cho nhiều người trong những trưa nắng oi ả

Nhiều người tranh thủ lấy nước mát từ những cây nước công cộng để giải nhiệt mùa hè

Hình ảnh những người mặc áo chống nắng trùm kín từ đầu tới chân trở nên phổ biến trên đường phố Sài Gòn.

Theo cơ quan khi tượng, từ 27/4-2/5, thời tiết TPHCM tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-36 độ, thời gian chủ yếu từ 11-15h.