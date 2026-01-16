Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng triệu người sắp nhận số tiền lớn nhưng không phải ai cũng biết có phải nộp thuế không?

16-01-2026 - 08:35 AM | Sống

Câu hỏi “thưởng Tết có bị tính thuế thu nhập cá nhân hay không” đang được nhiều người lao động quan tâm.

Năm 2026, khi thu nhập từ tiền lương, tiền công tiếp tục là nhóm thu nhập chịu thuế phổ biến nhất, việc hiểu đúng quy định sẽ giúp người lao động chủ động tính toán quyền lợi của mình.

Thưởng Tết 2026 có nằm trong thu nhập chịu thuế TNCN?

Theo Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Lao động, thưởng Tết là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Theo quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức đều được xếp vào nhóm thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Điều này có nghĩa, khoản thưởng Tết Nguyên đán 2026 về bản chất vẫn được xem là một khoản thu nhập phát sinh từ quan hệ lao động và thuộc diện tính thuế.

Nói cách khác, thưởng Tết 2026 không phải khoản “được mặc định miễn thuế”, mà sẽ được cộng vào thu nhập để xác định nghĩa vụ thuế của người lao động trong kỳ tính thuế tương ứng.

Không phải ai nhận thưởng Tết cũng phải nộp thuế

Một điểm quan trọng là: có thưởng Tết không đồng nghĩa chắc chắn phải đóng thuế.

Theo quy định chung, chỉ khi tổng thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ hợp lệ (như giảm trừ gia cảnh, các khoản bảo hiểm bắt buộc…) đạt ngưỡng chịu thuế, người lao động mới phát sinh nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Vì vậy, nếu mức thu nhập thực nhận trong tháng hoặc trong năm sau khi cộng thưởng Tết vẫn chưa vượt ngưỡng tính thuế, thì người lao động vẫn có thể không phải nộp thuế TNCN cho khoản thu nhập này.

Những khoản tiền thưởng nào được loại trừ khi tính thuế?

Dù đa số khoản thưởng đều phải đưa vào thu nhập chịu thuế, pháp luật vẫn quy định một số khoản thưởng đặc thù được loại trừ, không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Cụ thể, các khoản tiền thưởng được loại trừ thường gắn với thành tích, danh hiệu, giải thưởng hoặc hoạt động có tính chất đóng góp đặc biệt, gồm:

Hàng triệu người sắp nhận số tiền lớn nhưng không phải ai cũng biết có phải nộp thuế không?- Ảnh 1.

Trốn thuế thu nhập cá nhân bị xử lý như thế nào?

Theo Khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự 2025 được sửa đổi bởi Điểm a, Khoản 47, Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 như sau:

Người lao động có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế khi:

Hàng triệu người sắp nhận số tiền lớn nhưng không phải ai cũng biết có phải nộp thuế không?- Ảnh 2.

Sếp nữ hỏi: "Nếu đi công tác cùng tôi mà vợ bạn ghen thì sao?", nam ứng viên chốt chốt 1 câu, sếp bật ngửa vì quá sắc sảo!


Theo Thái Hà

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận thưởng tết 95 triệu, người EQ cao nói ngay điều này với sếp

Nhận thưởng tết 95 triệu, người EQ cao nói ngay điều này với sếp Nổi bật

Nữ nhân viên văn phòng suy thận giai đoạn cuối: Trước uống loại nước này 2 lần mỗi ngày, giờ chạy thận 3 lần/tuần

Nữ nhân viên văn phòng suy thận giai đoạn cuối: Trước uống loại nước này 2 lần mỗi ngày, giờ chạy thận 3 lần/tuần Nổi bật

Sếp nữ hỏi: "Nếu đi công tác cùng tôi mà vợ bạn ghen thì sao?", nam ứng viên chốt chốt 1 câu, sếp bật ngửa vì quá sắc sảo!

Sếp nữ hỏi: "Nếu đi công tác cùng tôi mà vợ bạn ghen thì sao?", nam ứng viên chốt chốt 1 câu, sếp bật ngửa vì quá sắc sảo!

08:09 , 16/01/2026
Người có bảo hiểm đang "chọn sai" nha khoa từ bước đầu?

Người có bảo hiểm đang "chọn sai" nha khoa từ bước đầu?

08:00 , 16/01/2026
Câu đố tiếng Việt "Đây là quả gì?" trong sách giáo khoa lớp 1 cũ khiến 80% người lớn vò đầu bứt tai

Câu đố tiếng Việt "Đây là quả gì?" trong sách giáo khoa lớp 1 cũ khiến 80% người lớn vò đầu bứt tai

07:40 , 16/01/2026
Rã đông thịt đừng chỉ ngâm vào nước, tôi dạy bạn 3 chiêu đỉnh không đối thủ: Đảm bảo thịt không hôi, không tanh

Rã đông thịt đừng chỉ ngâm vào nước, tôi dạy bạn 3 chiêu đỉnh không đối thủ: Đảm bảo thịt không hôi, không tanh

05:43 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên