Hàng triệu người dân đón tin vui đặc biệt trước Tết Nguyên đán 2026

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay "Vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ; hưởng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Hoạt động tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn là đồng hành thiết thực của hệ thống BHXH Việt Nam với người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước; khơi dậy sự đồng thuận, chung tay góp sức của cộng đồng xã hội và của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ BHYT hoặc không may bị ốm đau, bệnh tật; lan tỏa tinh thần đoàn kết, tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng xã hội góp phần tăng diện bao phủ BHXH, BHYT trong năm 2025 và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đối tượng tặng thẻ BHYT: BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) căn cứ số kinh phí hỗ trợ tặng thẻ BHYT của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương, lựa chọn đối tượng và lập danh sách số người phân bổ cho từng xã hoặc tập trung tại một địa bàn khó khăn. Tùy theo điều kiện từng địa phương, ưu tiên các nhóm hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHYT để vận động tham gia. Trong đó, quan tâm đến nhóm người được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở mức cao: cận nghèo, dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên, người bị ảnh hưởng của bão lũ hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn,...

Số lượng và giá trị thẻ BHYT: BHXH tỉnh căn cứ số kinh phí của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký tặng thẻ BHYT và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương để quyết định số lượng và giá trị thẻ BHYT.

Về tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam giao Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia là đơn vị chủ trì triển khai Kế hoạch này và thông tin tới các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Trung ương về Kế hoạch phát động chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.Tiếp nhận thông tin về số tiền của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký hỗ trợ tặng thẻ BHYT.

Thực hiện phân bổ số người được hỗ trợ tặng thẻ BHYT theo từng BHXH tỉnh/BHXH cơ sở và có văn bản thông báo cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chuyển kinh phí hỗ trợ cho từng BHXH tỉnh. Chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn, lập danh sách người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ tặng thẻ BHYT theo Kế hoạch.Tổng hợp báo cáo kết quả địa phương thực hiện chương trình tặng thẻ BHYT mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ.

Ban Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia: Thông tin tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch phát động chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Hướng dẫn BHXH tỉnh tổ chức chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ. Tổ chức tuyên truyền trước, trong, sau về các hoạt động tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, đảm bảo lan tỏa sâu rộng tính nhân văn, nhân đạo để đạt hiệu quả cao nhất.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Thông báo chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ đến toàn thể viên chức, người lao động được biết và phát động ủng hộ. Phối hợp tham gia các hoạt động theo Kế hoạch và theo phân công của Lãnh đạo BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh: Phối hợp với Ban Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia và các cơ quan về chương trình tặng thẻ báo chí trên địa bàn truyền thông trước, trong, sau về BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Thông tin tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài địa phương về Kế hoạch phát động chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ tặng thẻ BHYT của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Trung ương, ở trong và ngoài địa phương đăng ký trao tặng. Chủ động phối hợp với chính quyền cấp xã rà soát, lập danh sách người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được tặng thẻ BHYT. Triển khai thực hiện chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tổ chức trao tặng thẻ BHYT tại địa phương đúng thời gian quy định.Báo cáo kết quả thực hiện chương trình tặng thẻ BHYT tại địa phương về BHXH Việt Nam để tổng hợp.

Đối tượng nào được hưởng?

Theo kế hoạch, cơ quan BHXH tại các địa phương sẽ phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát, lập danh sách người dân thuộc nhóm khó khăn tại từng khu dân cư, ưu tiên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

BHXH Việt Nam giao Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia chủ trì việc triển khai, tiếp nhận và phân bổ kinh phí hỗ trợ. Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia chịu trách nhiệm lan tỏa thông tin, đẩy mạnh truyền thông để thu hút thêm nguồn lực xã hội hóa. Tùy điều kiện từng địa phương, việc trao thẻ BHYT có thể kết hợp với tặng quà Tết, thuốc men hoặc hỗ trợ đi lại nhằm đảm bảo tính kịp thời và thiết thực.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam kêu gọi toàn thể công chức, viên chức ngành BHXH chung tay đóng góp, thể hiện tinh thần gắn bó với cộng đồng. Các đơn vị địa phương sẽ hoàn tất việc trao thẻ trước ngày 30/11/2025.

Sau khi kết thúc chương trình, BHXH các tỉnh phải báo cáo kết quả cụ thể, nêu rõ số người được hỗ trợ, nguồn kinh phí huy động và những tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp. Các đơn vị thực hiện hiệu quả sẽ được biểu dương và nhân rộng mô hình.

Chương trình "Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn" được kỳ vọng mang lại một mùa Tết ấm áp, giúp người dân an tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh xã hội đến mọi tầng lớp trong cộng đồng.