Nghiên cứu mới: Tin vui cho người uống cà phê thường xuyên

Đầu tháng 11 vừa qua, Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã công bố kết quả nghiên cứu, khẳng định uống cà phê có thể bảo vệ mọi người khỏi chứng nhịp tim không đều.

Theo đó, nghiên cứu này mang tên DECAF - viết tắt của Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? (tạm dịch: Ngưng cà phê có tránh được rung nhĩ không?”) được thực hiện bởi bác sĩ tim mạch Gregory Marcus, Giáo sư y khoa tại Đại học California và các cộng sự. Nhóm của ông đã tiến hành nghiên cứu trong bối cảnh hơn 10 triệu người ở Mỹ được chẩn đoán mắc chứng rung nhĩ. Đây là một tình trạng thường được gọi là A-fib gây ra chứng hồi hộp cũng như có khả năng dẫn đến suy tim, cục máu đông và đột quỵ.

Nghiên cứu kéo dài 6 tháng có sự tham gia của những người lớn tuổi đến từ Hoa Kỳ, Canada và Úc, người thường xuyên uống cà phê vào một thời điểm nào đó trong 5 năm trước đó.

Những người tham gia được phân ngẫu nhiên vào 2 nhóm: nhóm cắt giảm caffeine và nhóm uốn ít nhất một tách mỗi ngày. Tất cả đều tự báo cáo lượng cà phê tiêu thụ trong quá trình kiểm tra định kỳ.

Giáo sư Marcus và các cộng sự đã sử dụng các công cụ như điện tâm đồ được thực hiện tại phòng khám bác sĩ và máy theo dõi đeo trên người để xác định xem những người tham gia có nhịp tim không đều hay không và khi nào.

Kết quả cho thấy 200 bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim dai dẳng có nguy cơ tái phát trình trạng này thấp hơn “đáng kể” nếu họ thuộc nhóm sử dụng cà phê thay vì kiêng cà phê - 47% so với 64%.

Chia sẻ với NBC News, bác sĩ Marcus nhận định kết quả thử nghiệm cho thấy "cách cà phê chứa caffeine có tác dụng bảo vệ trong việc ngăn ngừa rung nhĩ".

Theo The Guardian, trước đây các nhà cung cấp dịch vụ y tế khuyên những người mắc bệnh rung nhĩ ngừng uống cà phê chứa caffeine bởi có thể gây ra tình trạng nhịp tim tăng cao. Nhưng kết quả của thử nghiệm DECAF có thể khiến một số người phải suy nghĩ về lời khuyên đó.

Hiện nghiên cứu này có những hạn chế rõ ràng, bao gồm không theo dõi tác động của caffeine từ các loại đồ uống khác ngoài cà phê, cũng như sự khác biệt trong thói quen tập thể dục hoặc chế độ ăn uống của người tham gia.

Tuy nhiên, Johanna Contreras, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Tim Mount Sinai Fuster ở New York, chia sẻ với NBC rằng kết quả nghiên cứu này cho thấy những người bị rung nhĩ có thể uống cà phê ở mức độ vừa phải. “Điều này cho thấy bạn có thể uống một tách cà phê vào buổi sáng và vẫn ổn nếu bạn bị rung nhĩ”, bà chia chia sẻ trên truyền hình.

Ngoài lợi ích trên, tiêu thụ cà phê còn liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, bệnh gan mãn tính, một số loại ung thư và nguy cơ tử vọng nói chúng

Joan Salge Blake, Giáo sư dinh dưỡng tại ĐH Boston cho biết cà phê có nguồn gốc từ thực vật nên cũng chứa các chất phytochemical và chất chống oxy hóa lành mạnh, tương tự như các chất có trong trái cây và rau củ.

Vị này gợi ý bạn có thể thêm sữa ít béo để tăng cường chất dinh dưỡng lành mạnh cho cà phê, đặc biệt với người không bổ sung đủ vitamin D, canxi và kali trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

Bên cạnh những lợi ích kể trên cà phê giúp tăng sức bền cho người chơi thể thao, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo, tác dụng bảo vệ gan mạnh mẽ.

Một đánh giá đã được đăng trên CNN cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn 23% và nguy cơ mắc bệnh xơ gan thấp hơn 32% so với những người không uống cà phê.