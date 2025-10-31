Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 01/11/2025, người dân sử dụng VNeID có thêm tin vui

31-10-2025 - 16:10 PM | Sống

Với tài khoản VNeID được tích hợp các giấy tờ cá nhân, người dân sẽ bớt đi nỗi lo quên giấy tờ cá nhân khi đi chứng thực, làm các thủ tục hành chính

Theo Nghị định 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/10/2025, người dân không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID khi chứng thực. Nghị định có hiệu lực từ 01/11/2025.

Từ 01/11/2025, người dân sử dụng VNeID có thêm tin vui- Ảnh 1.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Cụ thể, theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 280/2025/NĐ-CP, Chính phủ bổ sung khoản 8 và khoản 9 vào Điều 9 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, quy định rõ:

- Không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.

- Trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm thực hiện việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu này, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các thông tin, giấy tờ đã được khai thác.

Điều này có nghĩa là từ ngày 01/11/2025, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng VneID, không cần phải mang theo hàng loạt giấy tờ gốc hay bản sao khi đi chứng thực, một bước tiến lớn trong cải cách, tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/11/2025./.

Theo Baohiemxahoi

Tin vui cho người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

