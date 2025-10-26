Tin vui cho người dân Hà Nội: 25 thủ tục hành chính làm ngay tại nhà, không cần xếp hàng

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5744/UBND-NC về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công văn này nhằm thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Trong đó, có nội dung "yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu".

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chi nhánh, các điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế hồ sơ giấy bằng việc khai thác dữ liệu đối với các thành phần hồ sơ.

Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung nêu trên.

Các ban, sở, ngành thực hiện rà soát, xây dựng, trình phê duyệt phương án tái cấu trúc bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết toàn trình đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại các chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công.

Thành phố cũng giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; xử lý hoặc đề xuất xử lý nếu phát hiện trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố.