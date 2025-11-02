Tin vui cho hàng triệu giáo viên từ năm 2026

Theo dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương và phụ cấp dành cho nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 2/11, mức lương của giáo viên công lập sẽ có sự thay đổi đáng kể nếu đề xuất hệ số đặc thù 1,25 và 1,15 được thông qua. Với cách tính mới này, mức lương cao nhất của giáo viên có thể lên tới gần 19 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm nhiều khoản phụ cấp khác.

Cụ thể, Bộ Giáo dục đề xuất hệ số đặc thù là 1,25 đối với giáo viên mầm non, 1,15 với giáo viên phổ thông. Riêng những thầy cô giảng dạy tại trường nội trú, trường hòa nhập hoặc dạy học sinh khuyết tật sẽ được áp dụng hệ số từ 1,2 đến 1,3.

Công thức tính lương mới được xác định như sau: Lương giáo viên = Lương cơ sở x Hệ số lương hiện tại x Hệ số đặc thù.

Ví dụ, giáo viên mầm non hạng I bậc 8 là nhóm có mức lương cao nhất, đạt tới 18,66 triệu đồng/tháng, tăng 3,73 triệu đồng. Các nhóm còn lại dự kiến tăng trung bình 1–2 triệu đồng.

Như vậy, nếu chính sách này được áp dụng, giáo viên sẽ là nhóm có thu nhập cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp, đúng như tinh thần của Luật Nhà giáo.

Trước đó, vào tháng 9, Bộ Giáo dục cũng đã ban hành dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương cho giáo viên công lập. Theo đó, giáo viên ở mỗi cấp học được chia thành ba nhóm: giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp, tương ứng với hạng III, II và I hiện nay. Hệ số lương của giáo viên mầm non vẫn giữ nguyên, từ 2,1–6,38, còn giáo viên phổ thông ở nhóm hạng III và II có hệ số 2,34–6,38.

Mức lương của giáo viên công lập sẽ có sự thay đổi đáng kể nếu đề xuất hệ số đặc thù mới.

Riêng giáo viên cao cấp (hạng I) được điều chỉnh tăng, từ 4,4–6,78 lên 5,75–7,55. Với lương cơ sở 2,34 triệu đồng, nhóm này sẽ nhận từ 13,4–17,66 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 2–3 triệu đồng, và khi cộng thêm hệ số đặc thù, tổng mức tăng đạt 4,4–5,2 triệu đồng.

Bên cạnh hệ số đặc thù, dự thảo cũng đề xuất nhiều khoản phụ cấp mới để đảm bảo quyền lợi cho nhà giáo.

- Phụ cấp trách nhiệm công việc (0,1–0,3) dành cho những thầy cô làm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tư vấn học sinh hoặc đảm nhiệm vai trò cốt cán từ 5 ngày/tháng trở lên.

- Phụ cấp lưu động (0,2) áp dụng cho giáo viên biệt phái, dạy liên trường hoặc phải thường xuyên di chuyển đến các điểm trường khác.

- Ngoài ra, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn được giữ nguyên ở mức 0,1–0,4 như hiện nay.

Tất cả các loại phụ cấp này không tính thêm theo hệ số đặc thù.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông đang hưởng lương ngân sách, với thu nhập dao động từ 4,9–15,87 triệu đồng/tháng, tùy bậc học và thâm niên. Sau khi cộng phụ cấp, tổng thu nhập trung bình rơi vào 6,6–30 triệu đồng/tháng.

So sánh với mức lương trung bình của người lao động năm 2024 là 7,7 triệu đồng, Bộ Giáo dục nhận định thu nhập của nhiều nhà giáo vẫn chưa tương xứng, đặc biệt là giáo viên mới vào nghề. Đây cũng là nguyên nhân khiến khoảng 40.000 giáo viên nghỉ việc trong giai đoạn 2020–2023, trong khi ngành vẫn đang thiếu hơn 100.000 người.

Bộ kỳ vọng, chính sách lương và phụ cấp mới sẽ tạo động lực để giáo viên yên tâm gắn bó, đồng thời thu hút thêm nhân lực chất lượng cho ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia về giáo dục.