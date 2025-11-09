Tin vui bất ngờ cho những người thích uống cà phê mỗi ngày

Ngăn ngừa ung thư gan

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Public Health, uống khoảng 3 ly cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan và các bệnh gan khác. Các nhà nghiên cứu đã xem xét thói quen uống cà phê của hơn 494.000 người tại Biobank (cơ sở dữ liệu y sinh của Anh) và theo dõi sức khỏe gan của họ trong hơn 11 năm.

Những người tham gia có độ tuổi từ 40 - 69, trong đó 384.818 người thích uống cà phê và 109.767 người không thích. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người thích uống cà phê xay có chứa caffeine hoặc đã khử caffeine sẽ nhận được nhiều lợi ích cho gan, những người uống cà phê hòa tan thì hiệu quả kém hơn.

Theo đó, những người uống cà phê sẽ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh gan mãn tính thấp hơn 21%, mắc bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn 20% và nguy cơ tử vong vì bệnh gan mãn tính thấp hơn 49% so với những người không uống cà phê.

Trong một nghiên cứu khác từ các chuyên gia của Đại học Southampton và Đại học Edinburgh (Anh), họ đã kiểm tra dữ liệu từ 26 thử nghiệm với hơn 2,25 triệu người tham gia. Từ đó cho thấy, so với những người không uống cà phê, nguy cơ phát triển ung thư biểu mô tế bào gan ở những người uống 1 cốc mỗi ngày thấp hơn 20%. Khi uống 2 cốc cà phê, con số này là 35%.

Khi cơ thể tiêu hóa caffeine sẽ tạo ra một chất hóa học gọi là paraxanthine làm chậm sự phát triển của mô sẹo liên quan đến xơ hóa. Vậy nên tình trạng sẹo gan, xơ gan, bệnh gan nhiễm mỡ không liên quan đến rượu cũng được cải thiện khi thường xuyên uống cà phê với lượng vừa phải khoảng 2 -3 tách. Axit trong cà phê có thể có tác dụng chống lại virus gây bệnh viêm gan B.

“Điều quan trọng là mọi người phải cải thiện sức khỏe gan không chỉ bằng cách uống cà phê mà còn phải cắt giảm đồ uống có cồn cũng như giữ cân nặng hợp lý bằng cách tập thể dục và ăn uống lành mạnh”, Vanessa Hebditch, thuộc Tổ chức Liver Trust của Anh cho hay.

Giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh nguy hiểm ở nam giới, nguyên nhân có thể do tuổi tác, di truyền, chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt.

‏Năm 2017, một nghiên cứu công bố trên Tạp chí International Journal of Cancer cho thấy cà phê có thể giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt là ở đối tượng nam giới từ 50 tuổi trở lên. Các nhà khoa học đã tiến hành đánh giá dữ liệu từ gần 7.000 nam giới ở Ý, khảo sát về thói quen uống cà phê và theo dõi tỷ lệ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến trong thời gian 4 năm.‏

‏Kết quả cho thấy những người đàn ông uống từ 3 ly trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến giảm 53% so với những người đàn ông không uống cà phê hoặc uống 1-2 tách mỗi ngày.

‏Năm 2020, một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Y khoa Trung Quốc (Thẩm Dương, Trung Quốc) được công bố trên tạp chí y tế BMJ Open đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. ‏

‏Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu của hơn 1 triệu nam giới ở Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, trong đó 57.732 người mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Có tới 15 báo cáo so sánh mức tiêu thụ cà phê cao nhất với mức tiêu thụ thấp nhất, dao động trên 2 cốc cà phê mỗi ngày.‏

‏Sau khi phân tích dữ liệu qua các tài liệu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tiêu thụ cà phê nhiều nhất có thể giảm tới 9-12% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt so với người uống ít cà phê nhất. So với nhóm uống ít cà phê thì nam giới uống nhiều cà phê có thể giảm đến 16% nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt.

Cà phê là loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol, ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm bớt viêm nhiễm trong cơ thể. Trước đó, các nhà khoa học từ Đại học Kanazawa (Nhật Bản) cũng đã xác định kahweol acetate và cafestol, các hợp chất hidrocacbon tự nhiên có trong cà phê Arabica, có thể ức chế sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.‏

Kim Linh

Theo The Guardian, WebMD

