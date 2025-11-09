Trong quan niệm Á Đông, cây xanh không chỉ có tác dụng làm đẹp không gian mà còn tượng trưng cho sự sinh sôi, tài lộc và vận khí tốt. Nhiều gia đình lựa chọn cây cảnh dựa trên phong thủy để cầu may mắn, thuận lợi trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, không phải cứ cây đắt tiền mới mang đến phúc khí. Có những loại cây rất gần gũi, xanh mát nhưng lại được xem như “thỏi nam châm hút tài”, giúp gia chủ phát tài – phát lộc khi được trồng và chăm nom đúng cách.

Điều đáng nói, những niềm tin này cũng có phần phù hợp với khoa học: môi trường sống xanh sạch, tinh thần thoải mái thường tạo điều kiện tốt cho sức khỏe lẫn công việc. Dưới đây là 3 loại cây được giới kinh doanh đặc biệt chuộng, bởi càng trồng càng thu lợi bất ngờ:

1. Cây kim tiền

Kim tiền là loại cây xuất hiện rất nhiều trong các văn phòng công ty, cửa hàng giao dịch hay phòng khách gia đình. Cây có lá xanh bóng, mọc đối xứng và hướng lên trên được cho là tượng trưng cho sự thăng tiến và sung túc.

Theo phong thủy, kim tiền thuộc hành Mộc nhưng lại chứa nhiều nước ở cuống và lá, tạo nên sự cân bằng Thủy – Mộc, đại diện cho dòng chảy tài lộc liên tục. Việc cây ra hoa được nhiều người xem là tín hiệu rất tốt, báo hiệu năm đó gia chủ dễ gặp cơ hội làm ăn lớn.

Về mặt khoa học, kim tiền là một trong những cây có khả năng lọc không khí tốt, chịu bóng cao, phù hợp với các không gian kín có điều hòa. Một môi trường trong lành góp phần giảm căng thẳng và cải thiện hiệu suất làm việc – yếu tố gián tiếp tạo nên “tài lộc”.

2. Cây lưỡi hổ

Theo phong thuỷ, lưỡi hổ là loại cây có khả năng xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh ngôi nhà. Đây là lý do nhiều người đặt lưỡi hổ ở cửa ra vào, hành lang hoặc phòng khách như “lá chắn phong thủy”.

Từ góc nhìn khoa học, lưỡi hổ được NASA đưa vào danh sách những cây lọc độc tố tốt nhất, có thể hấp thụ formaldehyde và nitrogen oxide – những khí độc thường có trong đồ nội thất mới hay môi trường đô thị. Không chỉ vậy, cây còn có khả năng thải oxy về đêm, giúp giấc ngủ sâu và chất lượng hơn, từ đó cải thiện thể trạng và tinh thần.

Trong phong thủy, dáng cây lưỡi hổ vươn thẳng tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, sự quyết đoán và bảo vệ tài vận của gia chủ. Nhờ tính dễ sống, ít cần chăm bón, loại cây này còn gợi ý một cuộc sống thuận lợi, ít trở ngại.

3. Cây phú quý

Dù lá chủ đạo vẫn là màu xanh, nhưng đường viền đỏ hồng nổi bật của cây phú quý được cho là biểu tượng của “vận đỏ”, đem lại may mắn trong tài chính và sự nghiệp.

Cây phú quý phù hợp đặt ở phòng khách hoặc bàn làm việc, đặc biệt trong những dịp khởi nghiệp, khai trương hay tân gia. Nhiều người tin rằng chỉ cần chăm cây tốt, giữ được sắc lá tươi là dấu hiệu của tài khí luôn hiện diện.

Song song với ý nghĩa đó, phú quý cũng là cây có khả năng lọc bụi và giảm độc tố trong không khí. Việc sở hữu một không gian sống sạch đẹp, hài hòa sắc màu sẽ mang đến cảm giác phấn chấn, kích thích tinh thần sáng tạo, hỗ trợ công việc thuận buồm xuôi gió.

Thực tế cho thấy, việc thêm cây xanh vào không gian sống mang đến nhiều lợi ích thiết thực. Cây giúp cải thiện chất lượng không khí, tạo môi trường trong lành và dễ thở hơn. Không chỉ vậy, sắc xanh tự nhiên còn có tác dụng xoa dịu căng thẳng, giúp con người thư giãn và duy trì trạng thái tinh thần tích cực. Một góc nhà hay nơi làm việc được tô điểm bằng cây cối cũng trở nên hài hòa, đẹp mắt, từ đó khơi gợi cảm hứng và sự sáng tạo mỗi ngày.

Khi sống trong một môi trường thoải mái, đầy năng lượng, con người dễ duy trì tâm trạng tốt, làm việc hiệu quả hơn và đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi trong cuộc sống. Đó mới chính là yếu tố tạo nên “tài lộc” bền vững.

Bởi vậy, trồng cây không chỉ đơn thuần là trang trí nội thất. Đây còn là sự đầu tư cho sức khỏe và chất lượng sống. Nếu lựa chọn đúng loại cây và bố trí ở vị trí hợp phong thủy, mỗi gia đình đều có thể gia tăng vận khí, thu hút may mắn và tạo thêm nguồn năng lượng tích cực trong chính ngôi nhà của mình.

(Tổng hợp)