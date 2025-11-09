Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyện hy hữu: Một dãy số trúng 2 giải độc đắc trong ít ngày khiến dư luận xôn xao

09-11-2025 - 08:32 AM | Sống

Dãy số đặc biệt trúng 2 giải độc đắc trong ít ngày qua đó là 539631.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5/11 vừa qua, dãy số trúng độc đắc được xác định là 539631. Thông tin trên báo Thanh Niên, đại lý vé số Thảo Minh ở Lâm Đồng xác nhận đổi thưởng 2 vé trúng độc đắc đài Sóc Trăng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5/11. Đại lý đổi thưởng tiết lộ chủ nhân hai tờ vé này là một người, tuổi trung niên. Vị khách may mắn đã tới tận đại lý để đổi thưởng, nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Chuyện khá hy hữu là dãy số trên trước đó cũng mang lại may mắn cho nhiều người ở Tây Ninh. Cụ thể, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1/11, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Hùng Tú ở Tây Ninh cũng đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc có dãy số 539631 thuộc đài Bình Phước trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 

Dãy số đặc biệt trúng giải độc đắc của 2 đài trong ít ngày khiến dư luận không khỏi thích thú. Đây thực sự là trường hợp hy hữu.

Chuyện hy hữu: Một dãy số trúng 2 giải độc đắc trong ít ngày khiến dư luận xôn xao- Ảnh 1.

Những tờ vé trúng độc đắc 2 đài của xổ số miền Nam có cùng một dãy số.

Ngày 1/11, một dãy số đặc biệt khác cũng mang lại may mắn cho nhiều người. Theo chia sẻ của chị Thuỳ Dương - kinh doanh vé số ở Đồng Tháp cho hay chị đã bán trúng cọc vé 140 tờ của đài Bình Phước, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1/11. Những tờ này trúng giải sáu, khi có 4 số cuối là 3456, tổng trị giá 56 triệu đồng. Đáng chú ý, 14 tờ trong cọc vé trên có dãy số 123456 cũng trúng giải thưởng này.

Theo chị Thuỳ Dương chia sẻ thì vị khách mua 140 tờ vé số là khách quen của chị. Chị đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách thông qua hình thức chuyển khoản. "Kinh doanh vé số gần 4 năm nay, với tôi việc tờ vé số có dãy 123456 trúng là chuyện hy hữu. Nhiều khách mua tờ vé dãy số này chỉ để sưu tầm vì số độc lạ, không ai nghĩ sẽ trúng", chị Thùy Dương chia sẻ trên Thanh Niên. 

Theo Hương Trà

Đời sống pháp luật

