Nắng nóng gay gắt, nhiều tổ máy gặp sự cố, có tái diễn cắt điện?

Lượng điện tiêu thụ tăng vọt

Theo Cục Điều tiết điện lực, trong tuần đầu của tháng 7, từ 30/6 - 7/7, nhiệt độ miền Bắc đã tăng cao ở mức 37-38 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài (từ ngày 29/6), phụ tải miền Bắc đã ghi nhận mức công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay, lên tới 465,9 triệu kWh.

Đến ngày 11/7, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 908,2 triệu kWh, trong đó miền Bắc đạt 456 triệu kWh, chiếm trên 50% toàn hệ thống. Công suất đỉnh toàn hệ thống đạt gần 45.000 MW cao hơn ngày 10/7 là 1.609 MW. Trong đó, riêng khu vực miền Bắc đạt 22.246 MW, tăng cao hơn ngày trước đó tới 24 triệu kWh.

Đáng chú ý, lượng điện tiêu thụ tăng vọt nhưng công suất huy động các nguồn điện tại miền Bắc lại suy giảm do sự cố tổ máy khiến suy giảm công suất nhiệt điện than đi kèm sự cố lưới truyền tải. Cùng đó, cơ quan quản lý cũng hạn chế huy động nguồn thủy điện để dự phòng những ngày nắng nóng tiếp theo.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, phụ tải miền Bắc đã ghi nhận mức công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay.

Các số liệu cũng cho thấy, đến nay, hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường. Dự kiến việc cung cấp điện trong các tuần tới dự báo sẽ không phải tiết giảm, cắt điện nếu không xảy ra các tình huống cực đoan.

“Hệ thống điện miền Bắc không phải khống chế công suất khả dụng và chuyển sang thông báo công suất khả dụng các tổng công ty điện lực để chủ động quản lý nhu cầu sử dụng điện”, Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Nhiều tổ máy nhiệt điện gặp sự cố

“Trong ngày 11/7 và các ngày trước đó, việc cấp than cho sản xuất điện được đảm bảo đủ. Có 2 nhà máy có lượng than tồn kho dưới 3 ngày gồm: Na Dương còn tồn kho 0,6 ngày, Cao Ngạn tồn 2,7 ngày. Nhiều nhà máy nhiệt điện của TKV, EVN , PVN có các tổ máy đang gặp sự cố đòi hỏi khắc phục trong thời gian dài ngày như Phả Lại 2, Cẩm Phả, Vũng Áng, Phả Lại với tổng công suất không huy động được lên lưới điện đạt 1.440 MW. Ngoài ra có 1.880 MW nhiệt điện không huy động được do gặp các sự cố ngắn ngày”, Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Theo đại diện Bộ Công Thương, tình hình thủy văn của các hồ thủy điện lớn khu vực miền Bắc đã có sự cải thiện so với thời điểm tháng 6. Trong tuần qua, lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả ba miền đã cao hơn so với trung bình nhiều năm, trừ các hồ thủy điện Hòa Bình, và A Vương.

Dự báo từ nay đến ngày 15/7 hệ thống điện miền Bắc bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài với mức nhiệt từ 37-39 độ C. Nhiệt độ tăng cao kéo theo phụ tải sẽ tăng cao, dự kiến sản lượng tiêu thụ của miền Bắc sẽ tăng hơn so với tuần 28, dự kiến đạt 102,3%.

Để đảm bảo cung ứng điện, Cục Điều tiết điện lực cho hay, sẽ tiếp tục huy động các nhà máy thuỷ điện lớn phía Bắc (Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Bản Chát) để đảm bảo công suất khả dụng cho hệ thống điện miền Bắc và có dự phòng so với mức nước quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa, tránh xả thừa.