Nắng nóng gay gắt, nhiều vườn sầu riêng nguy cơ thất thu

Anh Đoàn Đức Hòa, ở ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức kiểm tra sầu riêng trước khi cắt bán. Ảnh (tư liệu): Hoàng Nhị/TTXVN

Hiện, tỉnh có hơn 1.300ha sầu riêng, với các loại giống sầu riêng chủ yếu là sầu riêng Ri6, sầu riêng Thái, năng suất trung bình 6 - 8 tấn/ha, với sản lượng ước tính khoảng 4.937 tấn.

Theo bà con nông dân, sầu riêng là loại cây trồng khó tính, nhạy cảm với thời tiết cũng là cây chịu hạn kém do đó trong điều kiện nắng nóng, khô hạn kéo dài, cây sầu riêng thường bị cháy chóp lá, cháy đầu lá, gây ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và tổng hợp dinh dưỡng của cây. Đặc biệt, nắng gay gắt suốt nhiều tháng liền đã khiến cây bị sốc nhiệt, dẫn đến rụng trái non, nguy cơ thất thu vụ sầu riêng năm nay.

Gia đình ông Nguyễn Hải Nam, ngụ ấp Tân Lập, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức có gần 2ha trồng sầu riêng Ri6 và sầu Thái. Ông cho biết, những ngày gần đây nắng nóng kỷ lục khiến vườn sầu riêng của gia đình ông liên tục bị rụng trái non, với tỷ lệ rụng hiện nay khoảng hơn 30% và trái non trên cây vẫn đang tiếp tục rụng khiến ông rất lo lắng.

“Thời tiết nắng nóng nên cây sầu riêng bị sốc nhiệt nên trái non rụng nhiều. Nếu như năm ngoái vườn của tôi thu được khoảng hơn 3 tấn, thì năm nay nguy cơ giảm đến 30 - 40% so với năm ngoài. Cây sầu riêng là cây trồng rất khó tính, khó chăm sóc, thời tiết nắng nóng nhưng khi tưới nước cho cây cũng đảm bảo đủ độ ẩm, nếu tưới nhiều nước quá cây cũng bị rụng trái non, nắng nóng kéo dài cây cũng bị cháy lá, rụng trái và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, có nhiều cây còn bị chết”, anh Nam thông tin thêm.

Vườn sầu riêng 1,8ha của gia đình ông Võ Ngọc Thanh, ngụ thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đã trồng được 6 năm tuổi, năm nay cũng rơi vào cảnh thất thu nặng nề do thời tiết nắng nóng kéo dài. Ông Thanh cho biết, năm nay ông đã đầu tư chi phí khoảng hơn 80 triệu đồng vào vườn sầu riêng nhưng do nắng nóng kéo dài nên cây không ra nhiều hoa do bị suy kiệt bởi thời tiết, khi đậu trái non cây bị sốc nhiệt lại bị rụng trái nên ông đành phải xử lý không cho cây nuôi trái nữa để dưỡng cây chờ năm sau cho thu hoạch.

“Sầu riêng gặp thời tiết năng nóng nên cây bị sốc nhiêt, cháy lá, rụng trái non hoặc trái đậu cũng sẽ nguy cơ bị sượng múi. Vụ sầu riêng năm nay gia đình tôi cầm chắc thua lỗ, không có lời như năm ngoái, giá dù cao cũng không có sản lượng để bán ra thị trường”, ông Thanh chia sẻ.

Theo các nhà vườn trồng sầu riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, số sầu riêng đang cho trái hiện nay đến khoảng tháng 5 sẽ cho thu hoạch.

Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo người trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh nên thực hiện tưới nước đầy đủ cho cây sầu riêng. Sử dụng các biện pháp tưới nước phun sương, tưới phân bổ để tiết kiệm nước tưới. Nên tưới nước cho cây sầu riêng vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh tưới vào buổi trưa.

Bên cạnh đó, sử dụng các loại vật liệu hữu cơ sẵn có như rơm rạ, cành cây lá khô, xác bã thực vật để che phủ giữ ẩm quanh gốc cũng như toàn vườn để hạn chế quá trình bốc hơi nước, duy trì độ ẩm cho đất. Cùng với đó, nuôi giữ cỏ và thảm thực vật tự nhiên trong vườn để che phủ giữ ẩm cho đất; bổ sung hữu cơ che phủ cho đất và dinh dưỡng cho cây để chống chịu với thời tiết nắng nóng kéo dài.