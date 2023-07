Nắng nóng nhưng sản lượng tiêu thụ bia lại giảm, hai doanh nghiệp bia địa phương cùng báo lãi "đi lùi" trong quý 2

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt 367 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 17% so với cùng kỳ xuống còn 102 tỷ đồng, biên lãi co xuống mức 28%.

Trong quý 2, doanh thu tài chính tăng 63% lên mức 9 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chỉ hơn 1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 3% lên 19 tỷ và tăng 8% lên hơn 21 tỷ đồng.

Kết quả, SMB đạt 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 9% xuống mức 621 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp ngành bia này báo lãi trước thuế sụt 34% xuống còn 89 tỷ đồng, LNST đạt 71 tỷ đồng.

So với kế hoạch cả năm 2023 là 1.485 tỷ đồng doanh thu và 90 tỷ đồng LNTT, công ty đã hoàn thành 42% mục tiêu doanh thu và tới 99% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Theo giải trình, SMB cho biết lợi nhuận quý 2 sụt giảm do sản lượng trong quý vừa qua giảm hơn 6 triệu lít. Bên cạnh việc công ty quản lý mức nguyên vật liệu thì chi phí giá vật tư vẫn tăng so với cùng kỳ phần nào khiến lợi nhuận giảm thêm.

Cùng ngành, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (mã chứng khoán: SBL) cũng đã công bố BCTC quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023.

Riêng trong quý 2, SBL đạt 44 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn khiến lãi gộp sụt giảm 30% xuống còn 7 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng và QLDN đều giảm mạnh so với quý 2/2022. Kết quả, LNST đạt 4 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Theo SBL, lãi quý 2 giảm so sản lượng sản xuất và giao hàng giảm.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần giảm 15% xuống còn 74 tỷ đồng, tương ứng 34% kế hoạch cả năm 2023. LNST đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước và đạt 78% kế hoạch cả năm nay.

Trên thị trường, cổ phiếu SMB chốt phiên 12/7 đạt 39.600 đồng/cp, giảm 9% so với đầu năm. Cổ phiếu SBL cũng giảm 11% từ đầu năm xuống mức 9.000 đồng/cp.