Nắng nóng trở lại châu Âu

Theo trang Euronews, một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm cả nước Ý, khiến 21 thành phố phải phát cảnh báo đỏ sáng 29-6 (giờ địa phương).

Tại TP Rome, nhiều người dân và du khách tụ tập quanh 2.500 đài phun nước công cộng để giải nhiệt trong bối cảnh nhiệt độ có lúc lên đến 37 độ C. Ở Pháp, chính quyền TP Marseille đã ra lệnh mở cửa miễn phí các hồ bơi công cộng để giúp người dân chống chọi với cái nóng gay gắt khi nhiệt độ tăng lên 40 độ C.

Ngoài ra, khoảng 2/3 lãnh thổ Bồ Đào Nha được đặt trong tình trạng báo động cao hôm 29-6 do nguy cơ nắng nóng cực độ và cháy rừng khi nhiệt độ tại thủ đô Lisbon đạt 42 độ C. Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ cao nhất vượt 40 độ C trên hầu hết cả nước từ ngày 29-6. Hy Lạp cũng đang trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm với nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Các nhà khoa học từ lâu cảnh báo việc đốt nhiên liệu hóa thạch của con người đang làm trái đất nóng lên, gây hậu quả thảm khốc cho môi trường. Các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên và gay gắt ở châu Âu trong mùa hè là hệ quả của hiện tượng ấm lên dài hạn.

Thời tiết nắng nóng tại TP Dijon - Pháp hôm 28-6 Ảnh: AP

Nhiều nước châu Á cũng đang ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng do thời tiết cực đoan. Mưa lớn và lũ quét trên khắp Pakistan đã khiến 32 người thiệt mạng kể từ khi mùa mưa bắt đầu trong tuần rồi.

Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa lớn và lũ quét có thể tiếp tục ở mức cao cho đến ít nhất ngày 1-7. Tại Trung Quốc, mưa lớn tiếp tục trút xuống tỉnh Quý Châu hôm 28-6, khiến huyện Dung Giang bị ngập lần nữa. Trước đó, mưa lớn khiến địa phương này chìm trong nước lũ, làm 6 người thiệt mạng và buộc hơn 80.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi đó, Văn phòng Tài nguyên Nước quốc gia Thái Lan (ONWR) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực đô thị, đặc biệt ở miền Bắc, Đông Bắc, miền Đông và miền Nam từ ngày 1 đến 5-7. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra hôm 28-6 ra lệnh cứu trợ khẩn cấp cho những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai khi đến thăm tỉnh Chiang Rai, nơi mưa lũ nghiêm trọng khiến hàng ngàn ngôi nhà bị ngập và nhiều người dân phải sơ tán.