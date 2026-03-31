Nâng tầm năng lực quản trị ở cấp độ chiến lược cùng PSO MBA

PSO MBA là chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh được xây dựng với sự chứng nhận từ Western Sydney University (Australia), tập trung phát triển tư duy lãnh đạo, năng lực quản trị chiến lược và trải nghiệm kinh doanh thực tiễn.

PSO MBA: Phát triển tư duy quản trị chiến lược trong môi trường kinh doanh hiện đại

Trong nhiều năm gần đây, vai trò của nhà quản trị trong doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây, năng lực quản lý thường tập trung vào việc điều hành hoạt động hằng ngày của tổ chức, thì ngày nay, các nhà lãnh đạo phải đối mặt với những bài toán phức tạp hơn nhiều: cạnh tranh toàn cầu, chuyển đổi số, thay đổi hành vi thị trường hay áp lực đổi mới liên tục, v.v..

Chính vì vậy, năng lực quản trị ở cấp độ chiến lược ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Những nhà quản lý thành công cần hiểu cách vận hành tổ chức, phải có khả năng phân tích xu hướng, xây dựng chiến lược và dẫn dắt doanh nghiệp trong bối cảnh đầy biến động.

Chương trình PSO MBA được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Thay vì chỉ tập trung đào tạo các kỹ năng quản lý, chương trình hướng tới việc phát triển tư duy quản trị chiến lược cho người học. Thông qua các học phần về chiến lược kinh doanh, quản trị vận hành, tài chính doanh nghiệp và quản lý dự án, người học được trang bị một góc nhìn toàn diện về cách doanh nghiệp vận hành và phát triển trong môi trường cạnh tranh.

Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của PSO MBA là việc kết hợp giữa kiến thức học thuật và phân tích các tình huống kinh doanh thực tế. Người học sẽ tiếp cận lý thuyết quản trị, đồng thời tham gia thảo luận các case study và dự án doanh nghiệp nhằm hiểu rõ hơn cách các nhà quản lý đưa ra quyết định chiến lược trong những bối cảnh cụ thể.

Tính thực tiễn của PSO MBA được thể hiện rõ ràng qua cấu trúc chương trình. Thay vì chỉ phân tích tình huống giả định, học viên PSO MBA làm việc trực tiếp với các vấn đề từ doanh nghiệp thực thông qua các phương pháp học tập nổi bật: case study, project-based learning và mô hình mô phỏng kinh doanh để rèn tư duy ra quyết định và thiết kế chiến lược. Cuối hành trình PSO MBA, học viên cần thực hiện Business Project - đề xuất giải pháp cụ thể cho một vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chương trình PSO MBA cũng được xây dựng với sự công nhận học thuật từ Western Sydney University (Australia), giúp định hình khung đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp người học tiếp cận những phương pháp quản trị hiện đại và những góc nhìn toàn cầu về kinh doanh.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng cần những nhà quản trị có tư duy chiến lược, chương trình PSO MBA được xem là một môi trường đào tạo giúp người học chuẩn bị cho những vai trò lãnh đạo trong tương lai.

Học viên PSO MBA được học cùng các chuyên gia hàng đầu

Kết hợp quản trị, công nghệ và trải nghiệm doanh nghiệp trong PSO MBA

Một đặc điểm quan trọng của chương trình PSO MBA là cách tích hợp giữa quản trị kinh doanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, nhà quản trị không chỉ cần hiểu thị trường và tài chính, mà còn phải nắm bắt vai trò của dữ liệu và công nghệ trong hoạt động doanh nghiệp.

Vì vậy, ngoài các học phần quản trị, PSO MBA còn đưa vào chương trình những nội dung liên quan đến phân tích dữ liệu trong kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cách thiết kế này phản ánh xu hướng đào tạo MBA hiện đại trên thế giới, nơi các nhà quản trị cần có khả năng kết nối giữa chiến lược kinh doanh và công nghệ.

Song song với nội dung học thuật, PSO MBA cũng chú trọng yếu tố trải nghiệm thực tiễn. Một trong những hoạt động tiêu biểu là MBA Talk - chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, lãnh đạo và quản lý cấp cao từ các công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, cùng các giáo sư và tiến sĩ từ các trường đại học lớn tại Việt Nam và nước ngoài.

Tính đến nay, PSO MBA đã tổ chức hơn 170 buổi MBA Talk, bao phủ nhiều chủ đề từ tài chính, marketing, nhân sự cho đến chuyển đổi số và lãnh đạo. Thông qua mỗi hội thảo, các khách mời cùng thảo luận và chia sẻ nhiều vấn đề, tình huống thực tiễn trong kinh doanh, cung cấp kiến thức theo hướng chuyên sâu, đúng triết lý đào tạo PSO - Problem Solving in Organization, giải quyết vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp.

Một giá trị quan trọng khác của PSO MBA là mạng lưới mối quan hệ rộng rãi và chất lượng. Người học có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng và chương trình kết nối với cựu học viên. Những hoạt động này sẽ giúp mở rộng mạng lưới quan hệ, đồng thời còn tạo ra một môi trường học tập và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và biến động, năng lực quản trị chiến lược đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo tương lai. Với cách tiếp cận kết hợp giữa chuẩn học thuật quốc tế, công nghệ và trải nghiệm doanh nghiệp, PSO MBA hướng tới việc giúp người học nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị cho những vai trò lãnh đạo trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Là mô hình đào tạo nhà quản lý trẻ, PSO MBA kết hợp nền tảng học thuật từ Đại học Western Sydney và Viện Đào tạo Quốc tế ISB, tích hợp các học phần kỹ năng thực tiễn do Viện PSO phát triển. PSO MBA giúp học viên thành thạo việc ứng dụng kiến thức công nghệ hiện đại để giải quyết các thách thức kinh doanh và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trong tương lai.