VNTT công bố Smart Robotics, hướng tới hệ sinh thái tự động hóa sản xuất và logistics

Trong nhiều năm, khi nhắc đến tự động hóa, phần lớn doanh nghiệp sẽ nghĩ ngay đến việc đưa robot vào thay thế các công đoạn thủ công. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang dần thay đổi.

Hiện nay, câu chuyện không còn dừng ở việc "có robot hay không", mà là doanh nghiệp vận hành hệ thống đó thông minh đến mức nào. Robot nếu không được kết nối và khai thác dữ liệu thì vẫn chỉ là những cỗ máy hoạt động rời rạc.

Xu hướng mới là Smart Robotics - nơi robot trở thành một phần của hệ thống vận hành, có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu và phối hợp theo thời gian thực.

Trong bối cảnh đó, VNTT chính thức công bố năng lực triển khai các giải pháp Smart Robotics tại Việt Nam, tập trung vào hai trụ cột chính: robot công nghiệp và hệ thống kho thông minh.

Ở cấp độ ứng dụng, các giải pháp của VNTT được thiết kế xoay quanh các bài toán vận hành thực tế của doanh nghiệp sản xuất, logistics và tòa nhà thông minh..

Robot công nghiệp - Tự động hóa linh hoạt trong vận hành

Ở mảng robot công nghiệp, VNTT cung cấp nhiều lớp giải pháp khác nhau, từ vận chuyển, sản xuất đến các ứng dụng tương tác.

Các dòng AMR/AGV (robot tự hành, robot nâng hạ) được sử dụng để vận chuyển hàng hóa trong nhà máy và kho vận. Robot có khả năng định vị chính xác, di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp và vận hành liên tục 24/7. Một robot có thể thay thế 2 - 3 nhân sự vận chuyển, đồng thời giảm đáng kể sai sót và chi phí vận hành.

Các robot có thể xử lý tải trọng lớn lên đến hàng trăm kg, hỗ trợ các mô hình vận hành như goods-to-person, multi-point delivery hoặc vận chuyển theo tuyến. Các hệ thống này có thể tích hợp trực tiếp với WMS, ERP và IoT, giúp doanh nghiệp không chỉ tự động hóa mà còn kiểm soát được toàn bộ luồng vận hành theo dữ liệu.

Trong dây chuyền sản xuất, cánh tay robot (robot arm) giúp chuẩn hóa thao tác, tăng độ chính xác và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công trong các công đoạn lặp lại.

Đáng chú ý, VNTT cũng định hướng phát triển humanoid robot - robot hai chân với nền tảng mở, có thể tích hợp cảm biến, AI và các thuật toán học tăng cường (reinforcement learning). Đây là nền tảng cho các ứng dụng tương lai như tuần tra, khảo sát môi trường hoặc tương tác dịch vụ.

Nhà kho thông minh - Tối ưu vận hành bằng hệ thống tự động

Song song với robot công nghiệp, VNTT phát triển các giải pháp smart warehouse nhằm giải quyết bài toán lưu trữ và xử lý hàng hóa với quy mô lớn.

Kiến trúc ứng dụng của VNTT cho nhà kho thông minh (nguồn: VNTT)

Các hệ thống AS/RS (Automated Storage & Retrieval System) sử dụng stacker crane cho phép tự động hóa hoàn toàn quá trình nhập - xuất - lưu trữ hàng hóa, giúp tối ưu không gian và tăng tốc độ xử lý đơn hàng.

Bên cạnh đó, các công nghệ shuttle 4-way và shuttle 2-way cho phép di chuyển linh hoạt trong hệ thống kệ, rút ngắn thời gian truy xuất và nâng cao hiệu suất vận hành kho.

Những hệ thống này đặc biệt phù hợp với các trung tâm logistics và nhà máy có tần suất xuất - nhập cao, nơi yêu cầu tốc độ, độ chính xác và khả năng mở rộng.

Tùy theo đặc thù vận hành, mỗi loại robot trong hệ sinh thái VNTT sẽ phù hợp với những bài toán khác nhau. Dưới đây là bảng so sánh giúp doanh nghiệp dễ hình dung và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Giải pháp Robot trong hệ sinh thái VNTT Robotics (nguồn: VNTT)

Khi robot trở thành một phần của hệ thống thông minh

Trên thực tế, giá trị lớn nhất không nằm ở từng loại robot riêng lẻ, mà ở khả năng kết hợp các giải pháp này thành một hệ thống vận hành thông minh, đồng bộ và tối ưu theo dữ liệu..

Toàn bộ hệ thống của VNTT robotics được kết nối với nền tảng Beca Smart Platform, cho phép:

• Giám sát trạng thái robot theo thời gian thực

• Điều phối và tối ưu workflow vận hành

• Kết nối với hệ thống tòa nhà, nhà máy và dữ liệu trung tâm

Robot khi đó không còn là thiết bị, mà trở thành một "node" trong hệ thống dữ liệu.

Giá trị thực tế: Không chỉ là công nghệ

Theo dữ liệu triển khai, việc ứng dụng robotics có thể giúp: Giảm 30 - 50% chi phí nhân công; Tăng hiệu suất vận hành lên 2 - 3 lần; Hoàn vốn trong khoảng 6 - 18 tháng tùy mô hình.

Đồng thời, doanh nghiệp có thể nâng cao mức độ an toàn, giảm sai sót và xây dựng hình ảnh "Smart Factory" hoặc "Smart Building" trong mắt đối tác và nhà đầu tư.

Một cách tiếp cận khác về tự động hóa

Có thể nói, Smart Robotics không chỉ là một bước nâng cấp công nghệ, mà là một cách tiếp cận mới trong vận hành.

Việc các doanh nghiệp công nghệ Việt như VNTT tham gia vào lĩnh vực này cho thấy thị trường đang chuyển từ "nhập công nghệ" sang "làm chủ và tích hợp công nghệ".

Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp sản xuất và logistics tại Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

