Cộng đồng chuyên gia quốc tế đang tìm kiếm điều gì ở khu Đông TP.HCM?

Sự phát triển của các khu công nghệ cao, trung tâm tài chính mới tại Thủ Thiêm cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang kéo theo làn sóng dịch chuyển dân cư, trong đó đáng chú ý là cộng đồng chuyên gia và lao động quốc tế.

Không chỉ tìm kiếm nơi ở đơn thuần, nhóm cư dân này ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn về môi trường sống, tiện ích và khả năng kết nối. Điều này đang góp phần định hình lại thị trường căn hộ cao cấp tại khu Đông.

Làn sóng chuyên gia quốc tế đổ về khu Đông

Khu Đông hiện là nơi tập trung đông đảo chuyên gia nước ngoài làm việc tại các trung tâm công nghệ, sản xuất và tài chính của TP.HCM. Các khu vực như Khu Công nghệ cao TP.HCM, Thủ Thiêm hay các doanh nghiệp quốc tế tại Quận 1 đang thu hút lượng lớn lao động chất lượng cao đến sinh sống và làm việc lâu dài.

Trước đây, phần lớn chuyên gia nước ngoài lựa chọn sinh sống tại những khu vực quen thuộc như Thảo Điền. Tuy nhiên, khi TP Thủ Đức được định hướng trở thành đô thị sáng tạo và cực tăng trưởng mới của TP.HCM, xu hướng cư trú đang dần mở rộng sang các khu vực lân cận với hạ tầng kết nối thuận tiện hơn.

Sự phát triển của các trục giao thông trọng điểm như đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hay tuyến metro số 1 giúp việc di chuyển giữa khu Đông và trung tâm thành phố rút ngắn đáng kể. Nhờ đó, nhiều chuyên gia quốc tế bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn nhà ở mới có chất lượng sống cao hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt.

Tiêu chuẩn sống mới của cư dân quốc tế

Khác với nhu cầu nhà ở truyền thống, nhóm cư dân quốc tế thường ưu tiên những dự án đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí. Trước hết là vị trí và khả năng kết nối, các chuyên gia thường lựa chọn nơi ở nằm gần khu làm việc hoặc các trục giao thông lớn, giúp tối ưu thời gian di chuyển hàng ngày.

Tiếp đến là môi trường sống chất lượng. Không gian xanh, khu thể thao, tiện ích chăm sóc sức khỏe và các không gian sinh hoạt cộng đồng đang trở thành yếu tố quan trọng, đặc biệt sau giai đoạn hậu Covid-19 khi nhu cầu sống cân bằng và bền vững được đề cao.

Bên cạnh đó là cộng đồng cư dân quốc tế. Những khu căn hộ hình thành cộng đồng đa quốc gia thường được ưu tiên lựa chọn, bởi chúng tạo ra môi trường sống cởi mở, dễ hòa nhập với phong cách sống toàn cầu.

Cuối cùng là hệ sinh thái tiện ích xung quanh. Các trường quốc tế, trung tâm thương mại, khu giải trí hay bệnh viện chất lượng cao đều đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm sống của cư dân.

Căn hộ cao cấp khu Đông trước cơ hội mới

Sự gia tăng của cộng đồng chuyên gia quốc tế đang tạo ra nhu cầu lớn đối với các dự án căn hộ cao cấp được quy hoạch bài bản, có khả năng kết nối thuận tiện và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại.

Trên thực tế, khu Đông đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn, hướng đến chuẩn sống quốc tế. Những dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân thành đạt mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn khi khu vực tiếp tục thu hút dòng vốn và lực lượng lao động chất lượng cao.

Nổi bật trong số đó là Eaton Park, khu căn hộ do Gamuda Land phát triển tại khu vực đại lộ Mai Chí Thọ. Dự án nằm trên trục giao thông được xem là "xương sống" kết nối TP Thủ Đức với trung tâm quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ vị trí này, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các khu thương mại, tài chính cũng như những khu vực tập trung đông chuyên gia nước ngoài như Thảo Điền.

Ngoài lợi thế kết nối, dự án còn được định hướng phát triển theo mô hình cộng đồng hiện đại với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, bao gồm khu thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng và các khu cảnh quan xanh.

Một điểm đáng chú ý là xu hướng pet-friendly living – không gian sống thân thiện với thú cưng cũng đang được nhiều cư dân trẻ và chuyên gia quốc tế quan tâm. Những tiện ích như công viên dạo bộ, khu sinh hoạt ngoài trời hay không gian thư giãn được xem là yếu tố giúp nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân đô thị.

Một dự án đáng chú khác là The Privé do Đất Xanh Group phát triển. Dự án gây ấn tượng với thiết kế độc đáo được ví như "Vịnh Hạ Long giữa lòng Sài Gòn", kết hợp cảnh quan mặt nước và hệ thống tiện ích nội khu cao cấp nhằm mang lại trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị.

1. Eaton Park nằm ở đâu và có lợi thế gì về vị trí?

Eaton Park tọa lạc trên trục đại lộ Mai Chí Thọ, khu vực trung tâm TP Thủ Đức, kết nối thuận tiện tới Thủ Thiêm, quận 1 và các khu đô thị lớn của khu Đông.

2. Quy mô dự án Eaton Park ra sao?

Dự án được quy hoạch với nhiều tòa tháp căn hộ cao tầng cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, hướng tới hình thành cộng đồng cư dân hiện đại tại khu Đông TP.HCM.

3. Eaton Park hướng đến nhóm khách hàng nào?

Dự án phù hợp với nhóm cư dân trẻ, chuyên gia làm việc tại khu Đông cũng như nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm căn hộ cao cấp tại TP Thủ Đức.