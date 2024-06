"Nàng thơ” mới của Sơn Tùng M-TP từng đến Việt Nam food tour suốt 4 ngày, còn rủ thêm bạn trai là tài tử “lừa đểu” nổi tiếng Thái Lan

MV "Đừng làm trái tim anh đau" của Sơn Tùng M-TP mới trình làng vào tối 8/6 vừa qua đã tạo nên cơn sốt trên khắp các nền tảng xã hội. Bên cạnh giai điệu vui tươi, ngọt ngào thì nữ chính trong MV mới này cũng trở thành tâm điểm được dân tình bàn tán xôn xao. Không khó để nhận ra “nàng thơ” mới của Sơn Tùng M-TP chính là mỹ nhân Thái Lan Pimtha Thanida Manalertruengkul.

Bên cạnh nhan sắc trong trẻo cùng phong cách thời trang trẻ trung thì những khoảnh khắc về cuộc sống của cô nàng cũng được dân tình rần rần tìm kiếm. Mới đây nhất, fan Việt còn đào lại loạt hình ảnh PimTha từng đến Việt Nam du lịch vào cuối tháng 7 năm 2023 cùng nhóm bạn, trong đó còn có bạn trai của PimTha là diễn viên Bank Thiti với biệt danh tài tử “lừa đểu” nước Thái.

Trong lần ghé Việt Nam này, PimTha cùng nhóm bạn của mình gồm các nghệ sĩ Thái Lan như diễn viên Bank Thiti và cặp đôi YouTuber Mayy R đã đặt chân đến Đà Nẵng và Hội An, họ đã có 4 ngày 3 đêm khám phá những điểm du lịch nổi tiếng và đặc biệt nhất là trải nghiệm ẩm thực đường phố Việt Nam với vô vàn món ăn ngon.

Những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Việt Nam được PimTha gói gọn trong một chiếc video rất thú vị

Vừa tới Đà Nẵng, nhóm nghệ sĩ trẻ đã phải lấp đầy dạ dày bằng những món ăn đặc trưng của Việt Nam từ phở, nem rán, đến bánh xèo. Đặc biệt, PimTha còn không ngần ngại tiết lộ phở là món yêu thích của cô, minh chứng là cô nàng đã đăng tải hình ảnh bát phở thơm ngon cùng dòng trạng thái “tôi thích ăn phở” bằng tiếng Việt trên trang cá nhân của mình.

Ngay buổi chiều tối nhóm bạn thưởng thức hải sản tại một quán ăn bình dân, tiếp đó là vi vu chợ đêm và nếm thử các món ăn đường phố khác.

Ngoài ăn uống thì khi đến với Đà Nẵng, 2 cặp đôi PimTha và Mayy R còn ghé đến các điểm vui chơi khác như biển Mỹ Khê, Bà Nà Hills. Nhìn những bức ảnh vui tươi lại còn rất “lầy lội” này thì có lẽ fan cũng biết chuyến du lịch Việt Nam của nhóm bạn này thú vị đến cỡ nào rồi đấy.

Cô nàng check in cùng bạn trai Bank Thiti và người bạn Youtuber Mayy R trên Cầu Vàng - Đà Nẵng

Đã đến Đà Nẵng thì không thể không ghé Hội An, chính vì vậy nàng Hotgirl Thái Lan cùng bạn trai và cặp đôi Youtuber Mayy R đã dành một ngày vui chơi ở phố cổ Hội An, Quảng Nam. Dù thời tiết những ngày cuối tháng 7 ở Hội An rất nắng và nóng, thế nhưng ai cũng thích thú khi được tham quan phố cổ và ngắm nhìn những chiếc đèn lồng lung linh.

Đặc biệt, PimTha và nhóm bạn của mình đã thử mặc áo dài truyền thống Việt Nam, lại còn còn tạo đủ kiểu dáng check-in rất ngộ nghĩnh.

Chưa hết, nhóm bạn này còn phải một lần trải nghiệm ngồi thuyền thúng tại rừng dùa Bảy Mẫu ở Hội An. Lúc đầu ai cũng hào hứng vui tươi, nhưng sau vài vòng xoay điệu nghệ của người lái thuyền đã khiến PimTha cùng Mayy R đều khóc thét.

Một trong những điểm nhấn của chuyến đi là hành trình khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam. PimTha và nhóm bạn đã thưởng thức vô vàn món ăn ngon từ phở, bánh canh cá, bánh xèo bà Dưỡng, bánh mì, kem bơ, hải sản rồi cả xoài lắc, bánh tráng nước hay còn gọi là Pizza phiên bản Việt, cho đến đủ loại cà phê như cà phê trứng, cà phê dừa và kể cả cà phê muối…

Có thể thấy ai cũng rất hào hứng và thích thú khi khám phá ẩm thực tại đất nước hình chữ S này, thậm chí còn coi đây là một chuyến Food Tour Việt Nam. Theo chia sẻ, chuyến foodtour của cả nhóm bắt đầu từ 7h sáng, đồ ăn ngon đến nỗi bụng của mọi người luôn no căng. Những video và hình ảnh về các bữa ăn này được đăng tải trên trang cá nhân của họ khiến fan Việt thả tim liên tục, đặc biệt, PimTha luôn tấm tắc khen món Việt "ngon lắm". Ngoài ra cộng đồng fan quốc tế cũng khen ngợi không ngớt lời với sự phong phú, hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam.

Trong chuyến du lịch này Pimtha ghi điểm bởi năng lượng đáng yêu, vui vẻ và cách lên đồ xinh xắn, đơn giản nhưng vẫn hút mắt. Ngoài ra cô nàng còn thoải mái thể hiện những khía cạnh mới của mình, không chỉ có vui tươi mà mỹ nhân Thái còn có phần lầy lội hơn rất nhiều.

Những hình ảnh hài hước và những khoảnh khắc tinh nghịch của cô đã tạo nên một sức hút riêng, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và bất ngờ. So sánh với “nàng thơ” trong MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP, khán giả sẽ thấy PimTha hiện lên với hình ảnh dịu dàng, trong sáng và đầy mộng mơ. Vậy nên với những ai mới theo dõi cô nàng trên mạng xã hội chắc chắn sẽ giật mình trước sự khác biệt giữa hình ảnh trong MV và ngoài đời thực.

Không hổ danh là nàng hot girl “khuấy đảo” Đông Nam Á, dù là người Thái Lan nhưng PimTha lại rất nổi tiếng tại Việt Nam. Nàng hotgirl sinh năm 1996 sở hữu gần 5 triệu lượt theo dõi trên Instagram nhờ nhan sắc trong trẻo, gu thời trang trẻ trung và có thể đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, thậm chí cô được người hâm mộ ưu ái nhớ đến với biệt danh “búp bê Barbie Đông Nam Á”. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc, tài năng và tính cách thân thiện đã giúp cô nàng chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Ảnh: @PimTha