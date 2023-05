NASA chụp được quái vật xanh chưa từng thấy, ra đời 13,4 tỉ năm trước

"Đàn quái vật" này ra đời chỉ vài trăm triệu năm sau khi vũ trụ hình thành và hình ảnh mà các nhà khoa học đang quan sát cũng là hình ảnh "xuyên không" từ thế giới sơ khai đó, vì ánh sáng cũng mất cùng thời gian để đi hết quãng đường 13,4 tỉ năm ánh sáng đến được kính viễn vọng đang bay quanh Trái Đất.

Hình ảnh thiên hà mẹ (màu đỏ) của đàn quái vật xanh bí ẩn trong dữ liệu Kính viễn vọng không gian Hubble. James Webb có tầm nhìn tốt hơn nên đã tìm thấy các "báu vật" bên trong vật thể xa xôi này - Ảnh: NASA

Chúng là các "siêu sao" ngoài sức tưởng tượng, lớn và nóng hơn bất kỳ ngôi sao màu xanh lam (loại sao nóng nhất) nào nhân loại từng được biết.

Nếu so sánh với Mặt Trời - một ngôi sao màu vàng lớp G, tức loại có nhiệt độ "dưới trung bình" một chút - những quái vật này có khối lượng lớn hơn từ 5.000 đến 10.000 lần. Chúng cũng nóng tới 75 triệu độ C ở lõi, rất lớn so với con số 15 triệu độ C của lõi Mặt Trời.

Tuy nhiên bất chấp kích thước và nhiệt độ đáng sợ, những con quái vật này rất khó nắm bắt bởi chúng là loại sao có tuổi thọ rất ngắn.

Một nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi giáo sư thiên văn học Corinne Charbonnel từ Đại học Geneva (Thụy Sĩ) đã tìm ra dấu hiệu của đàn quái vật này trong dữ liệu của James Webb.

Những con quái vật này tập hợp thành những cụm sao cầu, mỗi cụm chứa tới 1 triệu ngôi sao, sinh ra cùng nhau và sớm nhất là 440 triệu năm sau vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ. Cụm sao cầu là một cấu trúc từng được quan sát nhiều trước đây, nhưng những cụm sao cầu cổ xưa đến vậy và loại quái vật siêu sao mà chúng sở hữu thì chưa từng được ghi nhận.

Để định vị các quái vật này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần dữ liệu hồng ngoại của James Webb, xoáy sâu vào ánh sáng từ một trong những thiên hà xa nhất là Gn-Z11, nằm cách chúng ta khoảng 13,3 tỉ năm ánh sáng.

Hình ảnh thu được là hình ảnh khi thiên hà này mới chỉ vài chục triệu năm tuổi, nên nó là nơi thú vị để săn các cụm sao trẻ. Thu thập ánh sáng từ thiên hà cổ đại, phá vỡ, sàng lọc, các nhà khoa học đã nắm bắt được dấu hiệu hóa học đặc biệt về đàn quái vật nói trên.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy and Astrophysics.