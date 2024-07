NashTech: 17 năm là đối tác giải pháp chiến lược của Microsoft

Trải qua hơn 17 năm hợp tác với Microsoft, NashTech luôn khẳng định cam kết dẫn đầu trong đổi mới kỹ thuật công nghệ, cùng tiêu chuẩn về bảo mật và chất lượng nhằm xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng.

Để tiếp tục trở thành đối tác giải pháp chiến lược của Microsoft trong năm 2024, NashTech đã đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm: Chứng minh năng lực bằng những dự án thành công lặp lại; đạt doanh thu mục tiêu; đảm bảo đội ngũ có đủ chuyên môn và chứng chỉ chuyên ngành liên quan đến 4 danh mục (Data & AI, Digital & App Innovation, Infrastructure và Security).

Năm 2024, NashTech tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với Microsoft ở 4 danh mục: Data & AI, Digital & App Innovation, Infrastructure và Security.

Là đối tác của Microsoft, NashTech có nhiều lợi ích tiềm năng cho khách hàng và nhân viên của công ty. Lợi ích đầu tiên được thể hiện rõ ở cơ hội tái khẳng định cam kết lẫn chuyên môn thông qua giải pháp công nghệ tiên tiến dựa trên nền tảng của Microsoft, đặc biệt là nền tảng điện toán đám mây Azure. Điều này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như Bảo hiểm, Giáo dục, Tài chính, Chăm sóc sức khỏe, Bán lẻ, Truyền thông & Xuất bản. Ngoài ra, NashTech cũng tăng cường mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời mở rộng thị trường với nhiều đối tác toàn cầu như Anh, Mỹ, các nước châu Âu, Ấn Độ, Úc và New Zealand…

Song song, NashTech nhanh chóng thiết lập những tiêu chuẩn mới trong ngành từ việc chuyển đổi ứng dụng doanh nghiệp lên Azure; xây dựng ứng dụng đám mây trên Azure; xây dựng giải pháp dữ liệu, cơ sở hạ tầng; cho đến đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất cao cho các ứng dụng của doanh nghiệp.

Nhân viên của NashTech cũng được hưởng nhiều quyền lợi khi tiếp cận nguồn tài nguyên đào tạo và môi trường thực hành được cung cấp bởi Microsoft. Cơ hội này giúp họ nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển sự nghiệp. Quan trọng hơn hết, khi có quyền truy cập vào tài nguyên công nghệ mới nhất của Microsoft, đội ngũ NashTech sẽ nhanh chóng cung cấp nhiều giải pháp tiên tiến, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số cho doanh nghiệp.

Chị Phạm Thị Tuyết Loan, Giám đốc Kỹ thuật tại NashTech Việt Nam, nhấn mạnh: "Với tư cách là đối tác giải pháp của Microsoft trong suốt 17 năm, NashTech luôn tự hào về đội ngũ nhân sự vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm khi chủ động tận dụng nền tảng công nghệ của Microsoft nhằm cung cấp giải pháp có tính đột phá và giải quyết sâu sát vấn đề của doanh nghiệp. Điều này càng khẳng định chúng tôi luôn duy trì sứ mệnh ‘Create the best solutions, powered by our excellence in people and technology’ - Tạo ra các giải pháp tốt nhất bởi tài năng, trí tuệ và công nghệ của nhân viên NashTech; cùng tầm nhìn ‘Unlock value through solutions and technology’ - Khai mở các giá trị thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ".

Về NashTech

NashTech là thành viên của tập đoàn Nash Squared (Anh Quốc) với hơn 24 năm hoạt động. NashTech hiện diện trên ba thành phố lớn bao gồm TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với đội ngũ 2.000 kỹ sư công nghệ người Việt giàu kinh nghiệm. NashTech tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu góp phần thúc đẩy vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Website: https://nashtechglobal.com/