Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Né kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lùi ô tô xuống ruộng

03-11-2025 - 15:32 PM | Xã hội

Khi thấy lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông say xỉn lái ô tô chạy lùi với tốc độ cao rồi lao xuống ruộng.

Né kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lùi ô tô xuống ruộng

Ngày 3/11, đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, giải quyết vụ việc tài xế ô tô né kiểm tra nồng độ cồn, lùi xe xuống ruộng.

Khoảng 20h46 ngày 2/11, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Công an xã Thành Công thực hiện tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại đường ĐT274 (đoạn qua xã Thành Công).

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện ô tô con mang biển số 20B-112.xx, chạy theo hướng từ phường Phổ Yên đi xã Thành Công, khi cách vị trí tổ công tác khoảng 100m, tài xế bất ngờ lái ô tô đi lùi với tốc độ cao.

Né kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lùi ô tô xuống ruộng- Ảnh 1.

Tài xế C. lái tô chạy lùi để trốn tránh CSGT.

Tổ công tác nhận thấy hành vi này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác nên cử cán bộ, chiến sĩ chạy bộ đuổi theo. Quá trình ô tô đi lùi đã rơi xuống ruộng phía bên trái đường (theo chiều đi của xe). Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường phát hiện người lái ô tô là anh Dương V.C. (SN 1982, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Dương V.C. vi phạm ở mức 0,737 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 1,8 lần mức "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168.

Trình bày với CSGT, anh Dương V.C. cho biết, bản thân đã uống nhiều rượu trước khi lái ô tô.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Dương V.C. về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn, đồng thời, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) khuyến cáo, việc điều khiển ô tô đi lùi với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác. Nếu gây tai nạn, tài xế có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Truy nã đặc biệt nhân viên kinh doanh Cấn Đình Mạnh

Truy nã đặc biệt nhân viên kinh doanh Cấn Đình Mạnh Nổi bật

Mất 7,9 lượng vàng lúc đi chợ, danh tính kẻ trộm khiến gia chủ sững sờ

Mất 7,9 lượng vàng lúc đi chợ, danh tính kẻ trộm khiến gia chủ sững sờ Nổi bật

Nước dâng cao chảy xiết, người dân 'rốn lũ' Mẹ Suốt lại cuống cuồng sơ tán

Nước dâng cao chảy xiết, người dân 'rốn lũ' Mẹ Suốt lại cuống cuồng sơ tán

15:23 , 03/11/2025
Tuyệt đối không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học; Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu giáo viên vi phạm về dạy thêm, học thêm

Tuyệt đối không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học; Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu giáo viên vi phạm về dạy thêm, học thêm

13:59 , 03/11/2025
Tin vui lớn cho giáo viên mầm non: Nhận thêm 28 triệu đồng từ năm học tới, kèm điều kiện đặc biệt

Tin vui lớn cho giáo viên mầm non: Nhận thêm 28 triệu đồng từ năm học tới, kèm điều kiện đặc biệt

13:42 , 03/11/2025
Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét

13:26 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên