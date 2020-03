Nedi 2 (ND2) ước lãi 132 tỷ đồng năm 2020, tăng 34% so với năm 2019

Ngày 5/3 tới đây CTCP Phát triển điện Miền Bắc (Nedi 2 – mã chứng khoán ND2) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Hiện công ty đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Theo báo cáo, điều kiện thủy văn năm 2019 không thuận lợi, nắng nóng khô hạn trên diện rộng kéo dài, lưu lượng nước về hồ Ngòi Phát rất thấp so với trung bình nhiều năm, đặc biệt riêng quý 4 lượng mưa giảm đột ngột, không có mưa, không có lũ lớn như các năm trước đó. Do vậy sản lượng điện thương phẩm năm 2019 cũng giảm 14% so với năm 2018, còn 359,73 triệu kWh và chỉ mới hoàn thành 91% kế hoạch năm.

Doanh thu thuần cả năm đạt 349 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2018, và mới hoàn thành 97% kế hoạch. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 20%, về mức 98,6 tỷ đồng và cũng chỉ mới thực hiện được 86,2% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Với kết quả đạt được, Nedi 2 trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành gần 100 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% cho cổ đông. Trước đó công ty đã tạm ứng 10% vào tháng 2/2020, số còn lại dự kiến chi trả vào tháng 8/2020.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020 công ty ước tính sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 406,4 triệu kWh. Doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 394,4 tỷ đồng vòn lợi nhuận sau thuế ước đạt 132 tỷ đồng, tăng gần 34% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%.

Về công tác đầu tư, trong năm 2020 công ty sẽ tiếp tục tập trung thi công các hạng mục còn lại để đảm bảo hoàn thành công việc xây dựng, lắp đặt, thi công và chạy thử nghiệm dự án Ngòi Phát mở rộng vào ngày 31/3/2020 – chạy thử và đấu nối hòa lưới phát điện vào ngày 20/4/2020.