Net Zero - Cơ hội hay thách thức cho ngành kiến trúc & xây dựng?

Net Zero là gì ? Làm sao để đạt Net Zero trong Kiến trúc - Xây dựng?

Net Zero hay còn gọi là mức phát thải ròng bằng 0, là "trạng thái cân bằng giữa lượng khí nhà kính đi vào khí quyển và lượng khí được đào thải". Khái niệm này xuất hiện bởi, để phục vụ cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội, con người đã khai thác, sử dụng tài nguyên không có kế hoạch và thải vào môi trường nhiều chất nguy hại, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường chung. Một trong những tác động rõ nhất chính là hiệu ứng nhà kính. Để giải quyết vấn đề này, việc cấp bách hiện nay chính là tìm cách giảm khí thải nhà kính nhưng vẫn đảm bảo xã hội được phát triển bền vững.

Sản phẩm Nhà lắp ghép - Một trong những giải pháp Xanh dự đoán sẽ đứng đầu xu hướng Kiến trúc - Xây dựng Xanh tương lai.

Để đạt được mục tiêu Net Zero trong ngành kiến trúc và xây dựng, việc lựa chọn các giải pháp vật liệu xây dựng bền vững để thay thế các vật liệu truyền thống được đánh giá sẽ là xu hướng xây dựng tương lai. Những công trình "Xanh" không chỉ góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, giảm phụ thuộc vào nguồn vật liệu xây dựng không tái tạo mà còn tạo nên những "tác phẩm nghệ thuật" bền vững và đẹp mắt.

Tập đoàn Trần Đức tiên phong cung ứng giải pháp vật liệu xây dựng bền vững

Trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động với mục tiêu vì môi trường, Trần Đức luôn đặt mình vào vị trí tiên phong của cuộc cách mạng Xanh trong ngành kiến trúc và xây dựng. Đặt mục tiêu hướng đến Net Zero trong tương lai, Trần Đức đã và đang thực hiện cam kết này bằng nhiều hành động cụ thể, chứng minh vị thế của "người dẫn đầu".

Trần Đức hiện đang sở hữu hai nhà máy có tổng diện tích hơn 120.000m2, với đội ngũ hơn 2.000 công nhân viên giàu kinh nghiệm. Tập đoàn Trần Đức có bốn thương hiệu lớn nhằm cung cấp các giải pháp toàn diện cho kiến trúc và xây dựng Xanh, bao gồm Trần Đức Furnishings (TDF) - chuyên sản xuất và cung ứng đồ nội thất khách sạn cao cấp, Trần Đức Homes (TDH) - chuyên cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành Kiến trúc & Xây dựng Xanh, Modulux Homes - chuyên cung cấp giải pháp cho không gian sống tiện nghi, bền vững và An Lâm - vận hành hai khu nghỉ dưỡng cao cấp An Lâm Retreats Sài Gòn River và An Lâm Ninh Vân Bay.

Bên cạnh hai nhà máy hiện tại, dự kiến đến năm 2025, tập đoàn Trần Đức sẽ khánh thành nhà máy thứ ba với diện tích lên đến 128.000 m2, được thiết kế theo tiêu chuẩn Xanh hiện đại nhất. Một trong những thương hiệu hàng đầu của tập đoàn, Trần Đức Homes (TDH) cũng đã khắc sâu dấu ấn với chuỗi giải pháp đa dạng và toàn diện cho lĩnh vực kiến trúc và xây dựng Xanh. Từ sàn, decking, ốp vách, cửa, TDH không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn thi công các dự án kiến trúc đặc biệt ứng dụng các giải pháp vật liệu xây dựng đột phá từ gỗ. Hai giải pháp tiêu biểu của TDH là đà cấu kiện Glulam (Glued Laminated Timber Structures), ứng dụng thay thế cho cột đà bê tông hoặc cốt thép và công nghệ CLT (Cross Laminated Timber), ứng dụng thay thế cho sàn bê tông từ nhà ở cho đến công trình xây dựng có quy mô lớn. Cả hai giải pháp đều được thi công theo phương pháp lắp ghép nhanh tại công trường, giúp tối ưu hóa thời gian hoàn thành dự án và chi phí cho chủ đầu tư.

Tình đến thời điểm hiện tại, TDH là một trong những đơn vị cung cấp và sở hữu chuyền CLT đầu tiên tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm nhà Modular, nhà Prefab, nhà biệt thự, nhà phố (khung gỗ, khung thép) cũng đóng vai trò quan trọng trong sự đa dạng giải pháp của TDH, không chỉ nâng cao hiệu quả của các công trình Xanh mà còn đóng góp đáng kể vào khía cạnh bền vững của ngành Xây dựng. Tất cả những tiền đề này sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng giải pháp vật liệu xanh bền vững trong kiến trúc và xây dựng.

Từ ngày 06 - 09/03/2024, Tập đoàn Trần Đức sẽ có mặt tại Hawa Expo 2024 - Hội chợ Xuất khẩu Ngành Gỗ & Nội Thất lớn nhất Việt Nam. Năm nay, Trần Đức sẽ mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách tham quan với gian hàng lớn nhất hội chợ, được thiết kế độc đáo và sáng tạo bằng chính các giải pháp xây dựng bền vững mà tập đoàn hiện cung cấp. Tìm hiểu và đăng ký tham quan gian hàng để có cơ hội nghỉ dưỡng tại resort 5 sao hàng đầu Việt Nam.