Nếu bạn có 6 dấu hiệu này thì xin chúc mừng: Bạn là người thực sự GIÀU CÓ!

Sự giàu có là một khái niệm mang tính chủ quan, bởi mỗi người đều có những mục tiêu tài chính cá nhân khác nhau. Mặc dù không có con số nào có thể đại diện cho sự giàu có đối với tất cả mọi người, nhưng vẫn có những dấu hiệu cho thấy bạn đang sở hữu sự giàu có mà nhiều người đang mơ ước. Đây là những dấu hiệu cho thấy bạn thực sự giàu có.

Bình yên trong tâm hồn

Theo Michael Ashley, chuyên gia tài chính, nhà sáng lập nền tảng tài chính Richiest, dấu hiệu quan trọng nhất của sự giàu có chính là sự an tâm về tài chính. Nếu bạn có thể vượt qua những chi phí bất ngờ hay các tình huống khẩn cấp mà không bị căng thẳng quá mức, đó là dấu hiệu của sự giàu có thực sự.

Có thể tự do theo đuổi đam mê

Một dấu hiệu khác là khả năng tự do theo đuổi đam mê và sở thích của mình mà không bị ràng buộc bởi vấn đề tài chính. “Sự giàu có không chỉ nằm ở con số trong tài khoản, mà còn nằm ở sự tự do và an toàn mà nguồn lực của bạn mang lại”, Ashley chia sẻ.

Nguồn thu nhập thụ động đáp ứng được chi phí sinh hoạt

Theo Michael Kojonen, nhà sáng lập và chủ sở hữu một doanh nghiệp tư vấn mục tiêu tài chính, một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn thực sự giàu là khi nguồn thu nhập thụ động hoặc khoản tiết kiệm có thể chi trả thoải mái cho phí sinh hoạt của bạn mà không cần phải lao động, làm việc vất vả.

“Nhiều khách hàng đến văn phòng của tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng giàu có không chỉ là tích lũy tài sản, mà là tạo ra một kế hoạch bền vững mang lại sự an toàn và tự do lâu dài”, Kojonen nói.

Taylor Kovar, nhà sáng lập và CEO của một công ty tư vấn tài chính khác cũng cho biết thêm rằng, giàu có nghĩa là bạn không cần phải làm việc trừ khi bạn muốn. Các khoản đầu tư và tiết kiệm của bạn tạo ra đủ thu nhập để duy trì lối sống hiện tại.

Không có áp lực nợ nần

Một dấu hiệu khác cho thấy bạn giàu là bạn không có khoản nợ nào hoặc nếu có thì khoản nợ đó hoàn toàn trong tầm kiểm soát và không làm bạn cảm thấy áp lực, căng thẳng.

“Nợ của bạn có thể được thanh toán dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến mức sống của bạn”, Kovar chia sẻ.

Có thể đưa ra quyết định mà không lo nghĩ về vấn đề tài chính

1 dấu hiệu cho thấy bạn thật sự giàu có có là khi bạn có thể đưa ra những quyết định trong cuộc sống mà không bị ràng buộc quá mức bởi các vấn đề tài chính.

“Muốn đổi công việc, khởi nghiệp hay nghỉ ngơi một thời gian? Bạn hoàn toàn có thể làm”, Kovar nói.

Có thể giúp đỡ người khác

Một dấu hiệu về sự giàu có là bạn có khả năng giúp đỡ người khác, thông qua việc đóng góp từ thiện, hỗ trợ gia đình hoặc đầu tư vào các dự án cộng đồng.

Theo Michael Kojonen, đây cũng là một trong những cách sử dụng tài sản của bạn. “Việc cho đi không chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà còn mang đến sự viên mãn ở cấp độ cá nhân. Tôi từng thấy các khách hàng của mình trải nghiệm một cảm giác giàu có mới mẻ khi thực hiện mục tiêu mà họ đam mê. Điều này làm phong phú cuộc sống của họ theo cách mà tài sản vật chất không thể mang lại”, ông nói.

Theo Yahoo Finance