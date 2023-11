Nếu chỉ tính công suất, VinFast VF 7 mạnh ngang những 'khủng long' sau đây

Ngoài mức giá lăn bánh chưa tới 1 tỷ đồng, mẫu ô tô điện VinFast VF 7 còn có lợi thế ở chi phí sử dụng rẻ hơn nhiều so với xe xăng. Mức chi phí năng lượng bao gồm cả chi phí sạc và thuê pin của VF 7 Plus chỉ khoảng 1.552 đồng/km, thấp hơn khoảng 30-50% so với xe xăng cùng phân khúc C.

Ngoài ra, trong khi đa số các dòng xe xăng trên thị trường hiện chỉ được bảo hành 3-5 năm (hoặc 100.000 - 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước), VF 7 Plus được VinFast áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 10 năm hoặc 200.000 km, đồng thời pin kèm xe được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km. Ngoài ra, hãng xe điện Việt Nam còn cung cấp một loạt dịch vụ chăm sóc khách hàng độc đáo như Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động (Mobile Charging), Cứu hộ 24/7…

VinFast sẽ nhận đặt cọc cho mẫu VF 7 từ 12h ngày 2/12/2023 đến hết 24h ngày 30/12/2023, dự kiến bàn giao xe cho những khách hàng đầu tiên trước Tết Nguyên đán.