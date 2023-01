Nếu chọn tư duy không để lại tiền bạc và tài sản cho con cái, bố mẹ kiếm tiền để làm gì?

Nếu các cụ ngày xưa luôn dành cả đời làm lụng với mong cầu đến khi nhắm mắt để lại được thửa ruộng, mảnh vườn, nhà cửa và tiền bạc cho con cháu thì ngày nay, với tư duy mở rộng hơn, nhiều phụ huynh xác định rõ gia sản con cái thừa kế không phải là vật chất. Vậy khi các con đặt câu hỏi "Bố mẹ kiếm tiền để làm gì?", câu trả lời của các vị phụ huynh thời 4.0 sẽ như thế nào?

Kiếm tiền từ lao động chân chính là lẽ tất yếu khi trưởng thành

Vòng tròn phát triển thông thường của con người đi từ học sinh, sinh viên đến người lao động. Vì thế kiếm tiền chân chính trở thành lẽ tất yếu khi ta trưởng thành, là mục tiêu đầu tiên khi rời khỏi cánh cửa giảng đường để nhanh chóng khiến đấng sinh thành yên tâm sau hơn 18 năm vất vả. Từ đó, những đứa con mới thấm thía rằng mỗi một đồng tiền kiếm được vô cùng khó khăn.

Có người từng chia sẻ "Hóa ra, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy".

Kiếm tiền để mua được những thứ cho mưu cầu hạnh phúc của con người

Trong bộ phim "The pursuit of happiness" (dịch là: Mưu cầu hạnh phúc) dựa trên câu chuyện có thật gần một năm đấu tranh với tình trạng vô gia cư của nhân viên chào hàng Chris Gardner. Nam diễn viên Will Smith thủ vai đã lột tả hết sức chân thực sự cần thiết của đồng tiền. Nó được dùng để trả tiền nhà, tiền thuế nhà nước, tiền phạt đậu xe, tiền học mẫu giáo và tiền để níu giữ tổ ấm cho cậu con trai còn nhỏ dại.

Thậm chí khi cùng cực nhất đời mình, Christ đã chạy đến nhà anh bạn thân để chỉ đòi lại đúng 14 USD của anh nhưng thất bại. Anh tuyệt vọng khi trong ví chỉ còn vỏn vẹn 21 USD và 33 xu trong tài khoản ngân hàng. Rõ ràng, người xem sẽ tìm thấy mình đâu đó trong hình ảnh của Chris và phải thừa nhận rằng thứ kim loại ấy hay mảnh giấy bạc ấy hiện hữu trong từng hơi thở trần trụi của cuộc sống.

Vậy nên, bố mẹ kiếm tiền không phải chỉ đơn thuần mua cho con bộ đồ chơi, con búp bê, hay quả bóng rổ nhân ngày sinh nhật, bố mẹ kiếm tiền còn vì mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và cho cả gia đình.

Tiền là một trong những thước đo cho sự cống hiến và thành công của bố mẹ

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, dù làm việc ở vị trí nào và môi trường nào, công sức lao động và chất xám của bố mẹ sẽ thường được ghi nhận qua mức lương hàng tháng cùng với các khoản thưởng thành tích, thưởng dự án và thưởng cuối năm. Nếu bố mẹ có những sáng kiến, đem lại giá trị lớn cho công ty thì sẽ được thưởng "nóng". Món quà vật chất ấy phần nào giúp bố mẹ hạnh phúc vì công sức bỏ ra được đền đáp và thúc đẩy bản thân cống hiến hơn nữa trong công việc, tiếp tục hoàn thành các đầu việc đòi hỏi nhiều hơn về sức lực, trí tuệ và thời gian.

Kiếm tiền giúp bố mẹ có tiền đề vững chắc, là đòn bẩy cho nhiều cơ hội phát triển

Có tiền đồng nghĩa với việc bố mẹ sẽ tự tin đăng ký một số khóa học để phát triển bản thân. Ở độ tuổi nào, bố mẹ cũng luôn giữ tư duy học, học nữa, học mãi. Chỉ có tri thức là tài sản bền vững và là khoản đầu tư có lợi nhuận dài lâu. Sự hiểu biết giúp bố mẹ có thêm nhiều cơ hội thăng tiến, mở rộng vòng tròn xã hội, sống có ý nghĩa hơn.

Mặt khác, nếu người cha, người mẹ có trí tuệ, thường xuyên rèn luyện bản thân thì họ sẽ trở thành tấm gương sáng cho con cái noi theo và luôn tạo cho con một môi trường sống lành mạnh. Cuối cùng, thành tựu quý giá nhất bố mẹ có được chính là những đứa con ngoan, ham học và có các tố chất tốt cần thiết khi bước vào đời.

Kiếm tiền để bố mẹ tự do tài chính và tự tin quyết định cuộc đời mình

Khi số dư tài khoản càng nhiều, bố mẹ càng có sự tự do tài chính. Điều này giúp bố mẹ thực hiện được những ước mơ của riêng mình. Nhiều bố mẹ đã dành trọn vẹn tuổi xuân để tận lực làm việc cho một kế hoạch nghỉ hưu khi họ chỉ mới gần 40 tuổi. Hoặc một số phụ huynh khác lại quyết định dành số tiền tích lũy để đầu tư kinh doanh, mở công ty riêng, làm chủ cuộc đời. Dù là sự lựa chọn nào, bố mẹ vẫn sẽ cố gắng và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Con cái sẽ từ đó cũng có những bài học ý nghĩa về tinh thần khởi nghiệp, về sự quyết tâm biến giấc mơ thành hiện thực, rút kinh nghiệm từ cả những thất bại, vấp ngã của đấng sinh thành.

Kiếm tiền không chỉ cho mình mà cho những người cơ cực quanh ta





Đồng tiền có giá trị hơn khi chúng ta biết cho đi. Khi người thân trong gia đình gặp khó khăn, khi bạn bè cần hỗ trợ, hoặc khi những mảnh đời vất vả ngoài xã hội cần được sẻ chia, bố mẹ có thể dùng tiền kiếm được để giúp đỡ họ, ví dụ đầu tư vốn để họ làm ăn, mua sách tặng các em thơ, mua nhu yếu phẩm tặng bà con nghèo ngày Tết, hay góp tiền xây cây cầu nối hai bờ, giúp con đường làng quê hương bớt gian truân. Bố mẹ chỉ cho đi một phần rất nhỏ nhưng nhận được rất nhiều tình yêu thương.

Câu hỏi "Bố mẹ kiếm tiền để làm gì?" là câu hỏi vừa dễ mà vừa khó để trả lời. Việc dành thời gian nói rõ mục đích của việc bố mẹ say mê lao động kiếm tiền sẽ giúp các con hiểu được nhiều đạo lý sống, hiểu đúng về giá trị của đồng tiền, từ đó con không chỉ biết yêu thương, cảm thông cho bố mẹ mà còn trân quý hơn nữa những giây phút được quây quần bên mẹ cha.