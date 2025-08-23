Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu còn chật vật vì tiền, bạn phải bắt đầu 5 nguyên tắc tài chính này ngay hôm nay

23-08-2025 - 07:30 AM | Lifestyle

Dưới đây là 5 việc đơn giản, nhưng nếu bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ thấy tài chính nhẹ nhõm và vững vàng hơn theo thời gian.

Trong những năm tháng trưởng thành, đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên, gánh nặng tài chính thường chồng chất: phía trước là cha mẹ già và con cái, phía sau là khoản vay thế chấp, còn bản thân thì lo toan đủ điều. Nhiều người vẫn giữ quan điểm "có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu", hoặc coi việc tiết kiệm là vô ích. Nhưng thực tế, chính những thói quen nhỏ, được duy trì đều đặn, mới là tấm lưới an toàn giúp ta không chao đảo trước biến cố.

1. Gửi tiết kiệm một phần lương hàng tháng

Nếu còn chật vật vì tiền, bạn phải bắt đầu 5 nguyên tắc tài chính này ngay hôm nay- Ảnh 1.

Nguyên tắc vàng: bất kể thu nhập bao nhiêu, hãy dành tối thiểu 10% để tiết kiệm.

- Đó có thể là quỹ khẩn cấp, phòng khi ốm đau, thất nghiệp hay rủi ro bất ngờ.

- Đừng chờ đến khi “dư tiền mới tiết kiệm”, mà phải tiết kiệm trước khi tiêu.

Chỉ cần kiên trì, 1-2 năm sau bạn sẽ có một khoản dự phòng đủ để khiến bản thân bớt hoang mang trước mọi tình huống bất ngờ.

2. Trân trọng và nâng cao giá trị từ công việc hiện tại

Trong bối cảnh kinh tế bất ổn, có một công việc ổn định đã là một loại “tài sản vô hình”.

- Đừng xem nhẹ vị trí của mình, mà hãy coi đó là nền tảng để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng.

- Hãy làm việc như đang đầu tư cho bản thân: học hỏi thêm, chủ động nhận nhiệm vụ mới, rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.

- Càng nâng cao năng lực, bạn càng có giá trị trên thị trường lao động – và đó chính là cách “tự tăng thu nhập” bền vững nhất.

3. Chăm sóc sức khỏe – khoản đầu tư dài hạn nhất

Một thân thể khỏe mạnh chính là “ngân hàng sống”.

- Ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ, vận động đều đặn.

- Giữ tâm lý tích cực, tránh để stress kéo dài.

- Chi phí phòng bệnh luôn rẻ hơn chi phí chữa bệnh gấp nhiều lần. Và khi bạn khỏe mạnh, năng suất làm việc cũng cao hơn, thu nhập vì thế cũng vững vàng hơn.

4. Giảm tiêu dùng lãng phí – sống hợp lý hơn

Nếu còn chật vật vì tiền, bạn phải bắt đầu 5 nguyên tắc tài chính này ngay hôm nay- Ảnh 2.

Tiêu ít đi không phải là khổ sở, mà là chọn cách tiêu thông minh:

- Mua những gì thực sự cần, không phải những gì “thấy hay thì mua”.

- Tận dụng nấu ăn tại nhà thay vì ăn ngoài thường xuyên.

- Ưu tiên trải nghiệm miễn phí: đi bộ, đọc sách, tham quan bảo tàng…

Một ví dụ dễ thấy: tiền ăn lẩu một lần có thể bằng chi phí lương thực cơ bản của cả gia đình trong một tháng. Cắt giảm những “ham muốn thoáng qua” chính là cách tăng tài chính bền vững.

5. Tận dụng thế mạnh cá nhân để tạo thêm thu nhập

Tiết kiệm chỉ giúp bạn bớt chảy máu tài chính, nhưng để giàu hơn, cần có thêm dòng tiền mới.

- Nếu viết tốt: thử nhận viết blog, nội dung quảng cáo.

- Nếu nấu ăn ngon: mở một quầy bán đồ ăn vặt online.

- Nếu tự tin trước ống kính: thử livestream bán hàng.

Ngay cả khi bắt đầu từ những việc nhỏ, bạn cũng đang xây dựng một nguồn thu nhập phụ, giúp bản thân bớt phụ thuộc vào lương cố định.

Bảng so sánh nhỏ: “Trước & Sau khi thay đổi thói quen”

Thói quen cũThói quen mớiKết quả sau 6 tháng
Tiêu hết lương, không dưGửi tiết kiệm 10% mỗi thángCó quỹ dự phòng 2-3 tháng chi phí
Than phiền công việcNâng cấp kỹ năng, gắn bó công việcTự tin hơn, ít sợ thất nghiệp
Ăn uống thất thường, thức khuyaĂn lành mạnh, ngủ đủ, tập luyệnSức khỏe tốt, năng lượng dồi dào
Mua sắm theo hứngChỉ mua thứ cần, ưu tiên trải nghiệmTài chính ổn định, ít áp lực nợ
Nghĩ chỉ có lương chínhTận dụng thế mạnh làm thêmCó thêm dòng tiền, bớt lo thiếu hụt

Kết luận

Nếu hiện tại bạn đang thiếu tiền, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản: tiết kiệm – trân trọng công việc – chăm sóc sức khỏe – tiêu dùng hợp lý – tạo thêm thu nhập phụ. Đó không chỉ là 5 bước xây dựng tài chính, mà còn là cách củng cố sự tự tin để sống an nhàn và vững vàng hơn trong tương lai.

30 tuổi mà chưa có 3 quỹ này thì bạn nên xem lại kế hoạch tài chính cá nhân

Theo Như Anh

Phụ nữ số

