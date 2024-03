New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp

Một số chuyên gia nhận định, bụi do thoái hóa đất là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm gia tăng đáng báo động này. Trong khi các chuyên gia khác cho rằng, việc sử dụng rộng rãi nhiên liệu sinh khối, đốt than trong các nhà máy/ đã khiến chất lượng không khí tại New Delhi ngày càng suy giảm.

Bất chấp những nỗ lực phối hợp của cả chính quyền bang và trung ương nhằm nâng cao chỉ số chất lượng không khí, mức độ ô nhiễm ở thủ đô của Ấn Độ vẫn tăng cao trong những tháng mùa đông năm 2023 - 2024.

Trong suốt năm 2023, New Delhi liên tục phải vật lộn với chất lượng không khí nghiêm trọng, chỉ số chất lượng không khí vượt quá 460 - mức nguy hại cho sức khỏe.

Cũng theo báo cáo của cơ quan theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir cho biết 99 trong số 100 thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới nằm ở châu Á. Trong đó, 83 thành phố thuộc Ấn Độ đều có nồng độ PM2.5 cao gấp 10 lần tiêu chuẩn của WHO. Vấn đề chính nằm ở việc bụi mịn sẽ dẫn đến hen suyễn, bệnh tim, bệnh phổi, ung thư, một số bệnh về đường hô hấp và suy giảm nhận thức ở trẻ em.

Mọi nỗ lực đều đang được đưa ra nhưng đây không chỉ bài toán của riêng Ấn Độ.