New Sun Realty chính thức trở thành Đại lý F1 phân phối The Continental

New Sun Realty - Đối tác uy tín đồng hành cùng Chủ đầu tư Mik Group

Mik Group là tập đoàn tiên phong về phát triển bất động sản cao cấp, quy mô hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm phát triển dự án cùng ngũ lãnh đạo đến từ nhiều tập đoàn ở trong nước và Quốc tế, đơn vị đã gặt hái được nhiều thành công trên hành trình kiến tạo những biểu tượng đẳng cấp cho các vùng đất.

Năm 2024 là năm Tập đoàn gây tiếng vang với hàng loạt dự án nổi bật tại khu vực bờ Tây Hà Nội, có thể kể đến như The Sola Park hay The Victoria, The Senique, Sun Urban City,... và đặc biệt với sự ra mắt của một trong những biểu tượng của bộ sưu tập Imperia Signature - The Continental, dấu ấn cho hành trình thập kỷ của Mik Group.

Chuẩn bị cho sự ra mắt ấy, đánh giá cao năng lực và những thành quả của New Sun Realty với các dự án đã và đang đồng hành phân phối, Chủ đầu tư Mik Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng New Sun Realty. Lễ trao bằng chứng nhận đại lý F1 đối tác phân phối chính thức dự án đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự kiện mở ra cơ hội hợp tác toàn diện cho hành trình đồng hành mang The Continental đến gần hơn với các khách hàng, nhà đầu tư Hà Nội và toàn quốc với một dự án đầy tiềm năng sở hữu vị trí vàng tại Thủ đô.

Trên hành trình phát triển, New Sun Realty được biết đến là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam như Vingroup, Sun Group, CapitaLand,... và đặc biệt là MIK Group với loạt dự án thành công gần đây như The Sola Park, The Victoria, The Senique, Sun Urban City,... Với đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, giàu đam mê trong lĩnh vực bất động sản, New Sun Realty luôn giữ thành tích bán hàng nằm trong top đầu và là cái tên luôn hiện diện trong những sự kiện vinh danh của các chủ đầu tư lớn trong năm 2024 và nhiều năm trước đó.

Đồng hành cùng Mik Group trong vai trò đại lý F1 phân phối chính thức dự án The Continental, New Sun Realty với tầm nhìn, thế mạnh nguồn lực và kinh nghiệm triển khai thành công các dự án phía Đông và Tây Hà Nội, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công xứng tầm cho dự án.

The Continental - Đỉnh cao của dòng thương hiệu Imperia trong 1 thập kỷ

Là dự án đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Signature Cổ Loa, The Continental sở hữu vị trí đắc địa ngay tâm điểm Vinhomes Global Gate, nằm trên trục đường chính cạnh hồ trung tâm hơn 40ha và Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia. Đây là nơi MIK Group sẽ cùng các ông lớn trong ngành địa ốc chung tay kiến tạo nên một đại đô thị mang phong cách quốc tế, quy tụ cộng đồng cư dân toàn cầu.

The Continental là sự kết hợp hoàn hảo của căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí đắt giá trung tâm và tiêu chuẩn khách sạn đẳng cấp quốc tế, được phản ánh qua những giá trị tuyển chọn với 2 tòa tháp cao 45 tầng, dự kiến ra mắt thị trường hơn 1700 căn hộ

Tỏa sáng với kiến trúc tinh tế, The Continental được lấy cảm hứng từ thành cổ Cổ Loa với sự cắt lớp thành luỹ, kết hợp hình ảnh tượng trưng cho sự phát triển vượt dòng thời gian, để tạo nên một biểu tượng phản ánh tinh thần bản địa cùng lối sống thượng lưu quốc tế.

Không gian sống tinh hoa được kiến tạo dành riêng cho các vị chủ nhân thời thượng

Không chỉ thế, với quy hoạch tiện ích thông minh, hài hòa, các cư dân tương lai của The Continental được tận hưởng trọn vẹn 3 tầng tiện ích trong nhà - ngoài trời - đô thị được may đo cho nhu cầu của giới tinh hoa. Bên cạnh đó, cư dân còn được hưởng trọn tiện ích của đại đô thị Global Gate gồm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – The Grand Expo, hệ thống công viên và hồ điều hòa quy mô lớn, trung tâm thương mại, hệ thống trường liên cấp quốc tế & Việt Nam…

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt độc đáo cho The Continental là sự tinh tế trong thiết kế căn hộ, mỗi căn hộ The Continental như một bản phối không trùng lặp với tầm view panorama trác tuyệt. Toàn bộ nội thất đều được tinh tuyển từ những thương hiệu tên tuổi thế giới với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, mang đến những không gian nghỉ ngơi thượng hạng, và khơi dậy niềm tự hào cho gia chủ về một tổ ấm sang trọng, độc bản… dành cho các công dân tinh hoa.

"Sở hữu vị trí chiến lược, số lượng hạn chế mang theo chuẩn mực sống hiện đại đa kết nối, The Continental sẽ là tài sản sinh lời bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư", đại diện Chủ đầu tư Mik Group chia sẻ.

New Sun Realty - Đại lý F1 phân phối chính thức The Continental

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Thăng Long, số 98a Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội.

Hotline: 0979359596