New Vegas (Hà Tiên) tung chính sách bán hàng “bách chiến bách thắng”

Tháng 6 này, chủ đầu tư dự án tiếp tục tung ra loạt chính sách hấp dẫn, mở ra cả cơ hội đầu tư dài hạn lẫn kinh doanh sinh lời, góp phần biến Hà Tiên trở thành tâm điểm thịnh vượng của khu vực Tây Nam Bộ.

Cơ hội kinh doanh hấp dẫn ngay tại trung tâm thành phố

Chỉ trong nửa đầu năm 2024, du lịch Hà Tiên được nhận định khả quan với các dấu hiệu khởi sắc đáng kể khi các chỉ số đều tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần cải thiện nền kinh tế địa phương, bắt đầu thúc đẩy hành vi mua sắm, vui chơi giải trí của chính người dân trong khu vực. Theo đánh giá và khảo sát của tại New Vegas Center – tâm điểm giải trí mới nổi tại trung tâm thành phố đang thu hút gần 1000 khách mỗi ngày, nhu cầu vui chơi, mua sắm, ăn uống của dân Hà Tiên rất lớn, đây là nền tảng cho chính sách bán hàng mới nhất được chủ đầu tư Newstargroup tung ra trong tháng 6, chào đón mùa du lịch 2024.

New Vegas Center lung linh tại tâm điểm dự án

Cụ thể, đối với các khách hàng mua sở hữu các căn nhà phố, chủ đầu tư dành tặng ưu đãi lên đến 12% cho các khách thanh toán sớm. Đối với các khách có nhu cầu vay, dự án sẽ hỗ trợ khách vay vốn lên tới 50% giá trị sản phẩm. Giữ nguyên cam kết tiến độ hoàn thiện vào quý 4/2025, New Vegas sẽ kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất 0% đến 31/12/2027. Các chuyên gia đầu tư nhận định, khách hàng sẽ có 2 năm để khai thác lợi nhuận kinh doanh từ sản phẩm trước khi phải thanh toán lãi suất vay. Đồng thời, chi phí quản lý sẽ được Newstar Group dành tặng miễn phí, như vậy toàn bộ khu vực New Vegas sẽ được quản lý đồng bộ và chuyên nghiệp bởi đơn vị vận hành uy tín, duy trì chất lượng dịch vụ tạo nên trải nghiệm thu hút khách ghé thăm. Chính sách được coi là hiếm hoi tại thị trường khu vực sẽ giúp làm giảm áp lực hoàn vốn, tạo điều kiện tối đa để các cư dân địa phương và các vùng lân cận đến với Hà Tiên, kinh doanh phát đạt.

Riêng đối với các nhà đầu tư tại các khu vực lân cận, không có nhu cầu khai thác kinh doanh trực tiếp tại dự án, chủ đầu tư cam kết thuê lại sản phẩm trong vòng 2 năm với giá từ 20 đến 30 triệu đồng tùy vị trí. Theo đó, nếu kết hợp với chương trình chiết khấu thanh toán sớm hoặc nhận hỗ trợ lãi suất, nhà đầu tư sẽ có 2 năm đầu được đảm bảo hoàn toàn về dòng tiền sinh lời.

Tiên phong khai mở thị trường Hà Tiên

"Chỉ cần xét đến vị trí, New Vegas đã có lợi thế top đầu tại khu vực Hà Tiên. Dự án được xây dựng ngay tại trung tâm, nhưng lại sở hữu đến 3 mặt hướng biển, vừa thu hút được lưu lượng khách trong và ngoài Hà Tiên, vừa có tiền năng tăng giá trong tương lai. Đứng trong bức tranh lớn về quy hoạch của thành phố, New Vegas rõ ràng đã tiên phong trên đường đua bất động sản." – Anh Tiến Dũng, nhà đầu tư bất động sản tại Cần Thơ nhận định.

Bên cạnh ưu thế về vị trí, New Vegas đã xóa tan những nghi ngại về bài toán sinh lời thông qua minh chứng là New Vegas Center – tâm điểm vui chơi giải trí hấp dẫn tại Hà Tiên nửa đầu 2024 và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đằng sau thành công của New Vegas Center trong hiện tại và của các mô hình kinh doanh tại dự án trong tương lai là đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp được chủ đầu tư chọn lựa kĩ càng.

Ngoài ra, theo chia sẻ từ phía chủ đầu tư Newstar Group, đại đa số các căn nhà phố thương mại và biệt thự biển tại dự án đều được hình thành trên đất đô thị ở, cho phép sở hữu lâu dài. Đây cũng là một yếu tố quan trọng khiến dự án nhận được nhiều chú ý từ các nhà đầu tư trên cả nước.

Trong năm 2024 tới đây, New Vegas (Lô A5 thuộc Dự án Khu đô thị mới Hà Tiên) sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện hoành tráng, và cập nhật liên tục các thông tin hấp dẫn đến với thị trường.