New World Wealth: Việt Nam hiện có gần 20.000 triệu phú đôla, là nước có tốc độ tăng trưởng nhóm triệu phú USD nhanh nhất thế giới

Các cường quốc kinh tế, chẳng hạn như Mỹ hay Trung Quốc, dĩ nhiên tập trung phần lớn triệu phú trên toàn cầu. Tuy nhiên, quốc gia đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng triệu phú nhanh nhất thế giới lại không phải là họ.

Báo cáo từ công ty tài sản toàn cầu New World Wealth và công ty tư vấn đầu tư Henley & Partners cho thấy Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng nhóm triệu phú USD nhanh nhất thế giới, cụ thể là tăng 98% trong 10 năm từ 2013 đến 2023. Trung Quốc và Mauritius xếp sau với lần lượt 92% và 87%.

Việt Nam hiện có gần 20.000 triệu phú. Báo cáo theo dõi các cá nhân sở hữu khối tài sản lớn, có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên. Số liệu được làm tròn đến hàng trăm gần nhất và đại diện cho cư dân mỗi quốc gia tính đến tháng 12/2023.

Trong khi Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 5,4 triệu triệu phú, các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng triệu phú nhanh nhất toàn cầu. Con số 98% được cho là đã phản ánh rõ ràng nhất sự phát triển kinh tế vượt trội của Việt Nam, bất chấp suy thoái thế giới. Xu hướng tích lũy tài sản cũng đang tiếp tục tăng lên.

Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ 10 năm qua tạo ra hàng trăm nghìn triệu phú mới. Trung Quốc hiện sở hữu tổng cộng gần 1 triệu triệu phú, xếp sau Mỹ với 5,4 triệu triệu phú.

Ngược lại, Vương quốc Anh ghi nhận sự sụt giảm nhẹ tổng số triệu phú trong suốt 1 thập kỷ. Hậu Brexit cùng những bất ổn kinh tế khác được cho là hai nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm. Rất nhiều thách thức mà Anh đang phải đối mặt.

Các quốc gia châu Phi như Nigeria và Nam Phi chứng kiến dân số là triệu phú giảm, một phần do tình trạng di cư và bất ổn kinh tế. Cuộc đấu tranh chống mất giá tiền tệ của Nigeria đã tác động sâu rộng đến tầng lớp những người giàu có nhất nước này, trong khi Nam Phi chứng kiến số lượng triệu phú giảm đáng kể 20%.

Trước đó, hồi đầu năm nay, New World Wealth và Henley & Partners cũng dự báo Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản đột biến trong thập kỷ tới, cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong bối cảnh đất nước đang củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn với CNBC, ông Andrew Amoils, chuyên gia phân tích của New World Wealth cho biết mức độ giàu có của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 125% trong 10 năm tới. Đây là mức tăng trưởng tài sản cao nhất so với bất kỳ nước nào nếu xét trên GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú.

"Vị thế cơ sở sản xuất cho loạt các các công ty công nghệ, ô tô, điện tử, quần áo và dệt may đa quốc gia của Việt Nam đang ngày càng tăng cao. Đây được coi là quốc gia tương đối an toàn so với các nước khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vì vậy, giúp các công ty có thêm động lực thiết lập hoạt động sản xuất", vị chuyên gia cho hay.

Theo: Utility