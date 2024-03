NewstarGroup giữ nhịp tiến độ đón đầu chu kỳ phục hồi bất động sản

Gần 20 động thái từ Chính phủ, điển hình là việc sửa đổi Luật Đất đai và ban hành Nghị quyết 1435,33,… đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện chính sách, tháo gỡ "vướng mắc pháp lý" và tạo nhiều thuận lợi cho thị trường bất động sản và nhà đầu tư. Theo phân tích từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), những cơ chế mới dự báo ngành bất động sản năm 2024 sẽ có nhiều khởi sắc. Cùng động thái hạ lãi suất huy động tới mức thấp kỷ lục của các ngân hàng, lượng tiền không nhỏ đang trú ẩn trong kênh đầu tư này sẽ tìm đến các kênh khác, trong đó có bất động sản.

Tiến độ thi công - minh chứng chất lượng dự án của NewstarGroup

Ở giai đoạn phục hồi thị trường, các nhà đầu tư bất động sản có xu hướng "khó tính" hơn. 80% giao dịch bất động sản thành công hiện nay đến từ những dự án có tính pháp lý vững chắc, tiến độ xây dựng đảm bảo đúng cam kết (theo Savills Vietnam). Một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường bất động sản đầu năm thuộc về NewstarGroup với loạt dự án đang dần được hoàn thiện. Các dự án này kỳ vọng sẽ bổ sung cho nguồn cung, tạo sức hút mới cho thị trường năm 2024.

Đầu tiên phải kể đến New Vegas - khu đô thị thương mại bên biển tại thành phố cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang. Dự án có quy mô 7ha, bao gồm các sản phẩm shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng lấy cảm hứng từ thành phố Las Vegas phồn hoa. Mới đây, dự án này đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng và khai trương tổ hợp thương mại, dịch vụ, vui chơi và giải trí New Vegas Center. Với concept mới lạ New Vegas Center đã thu hút sự chú ý của 10.000 cư dân miền Tây & khách du lịch sở tại trong 3 ngày khai trương. New Vegas Center đã trở thành một trong những tổ hợp vui chơi giải trí hấp dẫn nhất Tây Nam Bộ và đã cho thấy được năng lực xây dựng và phát triển sản phẩm của NewstarGroup.

Tiếp đến là dự án New Orchard – nhà phố thương mại sở hữu lâu dài nằm ngay trung tâm thủ phủ công nghiệp của thành phố Sông Công, Thái Nguyên. Theo cập nhật mới nhất, dự án không chỉ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục hạ tầng và cảnh quan gồm 2 công viên Orchard Park và công viên thể thao. Đặc biệt dự án đang tiến hành xây dựng 15 căn shophouse SH02 và đang được thi công đến tầng 3.

Thị trường BĐS hiện tại cho thấy chỉ những chủ đầu tư có uy tín trong việc minh bạch pháp lý, đảm bảo tiến độ xây dựng và các sản phẩm mang lại nhiều giá trị trong cả việc để ở - kinh doanh và đầu tư mới có thể chiếm trọn niềm tin khách hàng. Và NewstarGroup vẫn luôn giữ vững vị thế của một thương hiệu bất động sản chất lượng khi tạo ra sản phẩm thật sự giá trị cho thị trường.

New Orchard – dự án giữ nhịp tiến độ và quy hoạch đồng bộ tại Sông Công Thái Nguyên

Lấy cảm hứng từ khu phố thương mại Orchard Road của Singapore, New Orchard của NewstarGroup mang đến một dự án hoa lệ với vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Sông Công, Thái Nguyên. Dự án có quy mô 1.32ha, gồm 45 căn shophouse và 1 trung tâm thương mại được xây dựng và quy hoạch đồng bộ hoàn toàn theo phong cách Singapore.

Shophouse New Orchard có bố cục cao 3 tầng 1 tum với thiết kế theo phong cách Tân cổ điển thời thượng và được định hướng là sản phẩm đa công năng sử dụng khi khách hàng có thể kết hợp để ở và kinh doanh. Chính vì vậy dù chỉ có số lượng giới hạn là 45 căn nhưng lại sở hữu tới 2 công viên với tổng diện tích gần 1000m2 gồm: công viên thể thao ngoài trời và công viên Orchard Park. Chưa hết, dự án này còn sở hữu trung tâm thương mại quy mô 4781m2, trong đó có 1 hầm để xe lên tới 3239m2. Việc có hầm đỗ xe rộng rãi của dự án sẽ giúp đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn và hỗ trợ rất nhiều trong việc vận hành kinh doanh.

Công trường dự án New Orchard cấp tập thi công xây dựng dãy SH02 (ảnh chụp ngày 21.1.2024)

Ngoài ra, New Orchard còn được vận hành và quản lý bởi BRD Việt Nam – 1 đơn vị có uy tín hơn 10 năm kinh nghiệm và đang là đơn vị quản lý vận hành của hàng loạt các dự án bất động sản cao cấp như: Flamingo Đại Lải, Shantira Hội An,... Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường Sông Công & Phổ Yên - nơi hội tụ nhiều khu công nghiệp lớn với đông đảo đội ngũ chuyên gia nước ngoài nhưng lại đang thiếu những dự án được xây dựng hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ và vận hành bài bản như New Orchard.



Nhìn vào những gì mà NewstarGroup đã và đang làm tại dự án New Vegas hay New Orchard đã một lần nữa khẳng định họ không chỉ có tâm mà còn có tầm nhìn chiến lược. Sông Công Thái Nguyên hay Hà Tiên Kiên Giang là những thị trường mới có nhiều tiềm năng và NewstarGroup là nhà phát triển dự án "tiên phong" tại những thị trường này. Không chỉ mang những sản phẩm bất động sản chất lượng, có giá trị an cư và giá trị kinh doanh mà còn có giá trị gia tăng bền vững trong tương lai cho các chủ sở hữu.

Dự án nằm ở lô A5 thuộc dự án Khu đô thị mới Hà Tiên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.