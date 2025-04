Nga bất ngờ chuyển sang dùng tàu chở dầu của châu Âu mà không lo bị trừng phạt

Giá dầu giảm đang cho phép dầu thô của Nga được vận chuyển trên các tàu chở dầu do các công ty phương Tây sở hữu và bảo hiểm.

Cụ thể, giá dầu đã giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan cho các đối tác thương mại vào đầu tháng này. Điều này đã khiến giá dầu Ural của Nga giảm xuống mức giá trần 60 USD/thùng – mức giá mà phương Tây đã áp đặt sau khi xung đột giữa Nga – Ukraine xảy ra.

Khi giá vượt ngưỡng 60 USD/thùng, dầu Nga không thể được vận chuyển trên các tàu chở dầu do các công ty phương Tây sở hữu, bảo hiểm hoặc sử dụng các dịch vụ khác do EU cung cấp. Điều đó buộc Nga phải vận chuyển dầu chủ yếu trên các tàu cũ, do các công ty ít tên tuổi sở hữu có trụ sở tại các khu vực pháp lý xa tầm với của chính quyền phương Tây và thường có bảo hiểm kém chất lượng.

Đội tàu bóng tối này đã vận chuyển hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Nga kể từ khi áp dụng mức giá trần vào tháng 12/2022. Cùng với các tàu của Nga, đội tàu này vẫn vận chuyển hầu hết lượng hàng xuất khẩu từ các cảng Thái Bình Dương và Bắc Cực của Moscow. Nhưng mô hình đang thay đổi tại các cửa hàng chính ở Biển Baltic và Biển Đen.

Nga thường vận chuyển 60 đến 70 lô hàng dầu thô mỗi tháng từ các cảng Baltic và Biển Đen, và thị phần vận chuyển trên các tàu chở dầu do phương Tây sở hữu hoặc bảo hiểm đã tăng vọt khi giá dầu giảm, đạt 43% số tàu đã bốc hàng hoặc đã đặt lịch bốc hàng trong tháng này.

Giá Ural đã ở dưới hoặc gần ngưỡng 60 USD/thùng kể từ cuối tháng 1, trước khi giảm xuống cùng với các chuẩn mực quốc tế vào những ngày đầu tháng 4. Điều đó đi kèm với sự gia tăng số lượng tàu do các công ty phương Tây sở hữu hoặc sử dụng bảo hiểm do Tập đoàn bảo hiểm quốc tế có trụ sở tại London cung cấp.

Khi ngày càng có nhiều tàu được chuyển hướng đến Biển Baltic và Biển Đen, giá cước vận chuyển dầu thô của Mỹ đến Châu Âu đã tăng vọt trong tháng qua, đạt khoảng 4,60 USD/ thùng được vận chuyển, tăng 50% so với một tháng trước.

Và giá cước vận chuyển dầu Colombia đến Texas đã tăng 85% trong cùng kỳ lên mức cao nhất là khoảng 3,10 USD trong tuần này.

Một năm qua, Nga tích cực chuyển hướng bán năng lượng từ phương Tây sang châu Á, tận dụng tối đa đội tàu cũ để vận chuyển dầu thô. Các lệnh trừng phạt lên dầu Nga, đặc biệt là quy định giá trần 60 USD một thùng, cũng được đánh giá là ngày càng kém hiệu quả.