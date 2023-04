Nga bất ngờ tăng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam dù sản lượng đứng thứ 5 trên thế giới, xuất khẩu tăng mạnh trong quý 1/2023

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu được 115.908 tấn cao su, trị giá 163,93 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 11,4% về trị giá so với tháng 2/2023. So với tháng 3/2022, xuất khẩu tăng 3,1% về lượng nhưng giảm 19% về trị giá.

Tính chung trong quý 1/2023, xuất khẩu cao su đạt 381.788 tấn, trị giá 531,3 triệu USD, giảm 6,2% về lượng và giảm 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su sang phần lớn các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên xuất khẩu sang một thị trường vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022: thị trường Nga.

Trong năm 2022, cao su thuộc top 3 mặt hàng có sản lượng xuất khẩu sang Nga cao nhất. Cụ thể, xuất khẩu cao su sang Nga năm 2022 mang về hơn 51 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021. Bước sang năm 2023, Nga tiếp tục tăng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam với sản lượng đều tăng trên 50% trong 3 tháng đầu năm. Kết thúc quý 1/2023 , xuất khẩu cao su từ Việt Nam sang Nga đạt 6.840 tấn, trị giá 9,57 triệu USD , tăng mạnh 72,64% về lượng và 32,16% về trị giá so với năm 2022.

Đáng nói đối với mặt hàng cao su, Nga là một đối tác quan trọng đối với ngành cao su trên toàn cầu. Đây là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất đứng thứ 5 thế giới với 9% công suất cao su tổng hợp trên toàn cầu. Nga là nhà nhập khẩu ròng cao su tự nhiên, chủ yếu từ thị trường Đông Nam Á mặc dù mức tiêu thụ cao su tự nhiên vẫn ở mức thấp do ngành công nghiệp lốp xe còn tương đối nhỏ.

Theo đánh giá từ Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), nhu cầu cao su tự nhiên của Nga dự kiến sẽ đạt 286,2 triệu USD vào năm 2026, tăng so với mức tăng 2,5% của năm 2021.

Kể từ năm 2001, nhu cầu cao su tự nhiên của Nga đã tăng 7,9% mỗi năm. Năm 2021, Nga đứng thứ 10 về nhập khẩu cao su thiên nhiên, trong đó Pháp đứng đầu với 246,7 triệu USD. Mỹ, Malaysia và Nhật Bản là ba quốc gia tiếp theo trong bảng xếp hạng.

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Nga dự kiến sẽ đạt 758,6 triệu USD vào năm 2026, tăng trưởng với tốc độ 1,8% so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 682 triệu USD).

Còn đối với Việt Nam, trong năm 2021, sản lượng thu hoạch mủ cao su của Việt Nam đạt 1,26 triệu tấn, chiếm 8,7% sản lượng cao su toàn cầu. Năng suất bình quân của cao su Việt Nam đạt 1.682 kg/ha, đứng thứ nhất châu Á.

Trong tháng 3/2023, giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.414 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 02/2023, nhưng giảm 21,5% so với tháng 3/2022. Trên thị trường thế giới, trong tháng 3/2023, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á có xu hướng giảm so với tháng trước.

Thông thường, những tháng đầu năm là mùa khô, các vườn trồng cao su ngừng cạo mủ cao su, nguồn cung giảm nên giá cao su thường tăng cao trong quý đầu năm. Tuy nhiên, trong năm nay việc giá xuất khẩu cao su giảm trong những tháng đầu năm là khá bất thường so với các năm trước.