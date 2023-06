Nga cáo buộc Mỹ cài virus độc vào hàng nghìn điện thoại iPhone

Ảnh minh họa: Reuters

Hãng Reuters đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 1/6 tuyên bố đã phát hiện một âm mưu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nhằm sử dụng phần mềm độc hại để truy cập vào “lỗ hổng cửa sau” của điện thoại do hãng Apple sản xuất.

FSB cho biết hàng nghìn điện thoại iPhone đã bị nhiễm virus đánh cắp dữ liệu người dùng, trong đó có cả điện thoại của các thuê bao nội địa Nga.

Không chỉ có vậy, theo FSB, điện thoại của các nhà ngoại giao nước ngoài có trụ sở tại Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ cũng bị cài phần mềm độc.

Cả Apple và NSA đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.

FSB cho rằng âm mưu này cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Apple và NSA - cơ quan chịu trách nhiệm về tình báo, an ninh và truyền thông của Mỹ.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng các tập đoàn công nghệ thông tin suốt nhiều thập kỷ qua để thu thập dữ liệu quy mô lớn về người dùng internet mà họ không hề hay biết. Việc thu thập dữ liệu ẩn được thực hiện thông qua các lỗ hổng phần mềm trong điện thoại di động do Mỹ sản xuất.

Theo Chỉ số sức mạnh mạng năm 2022 của Trung tâm Belfer thuộc Đại học Harvard, Mỹ là cường quốc không gian mạng hàng đầu thế giới xét về mục đích và khả năng, tiếp theo là Trung Quốc, Nga, Anh và Australia.

Các quan chức ở Nga từ lâu đã đặt câu hỏi về tính bảo mật của công nghệ Mỹ. Tổng thống Putin luôn nói rằng ông không có điện thoại thông minh, mặc dù Điện Kremlin cho biết ông thỉnh thoảng vẫn sử dụng internet.

Đầu năm nay, tờ Kommersant đưa tin Điện Kremlin đã yêu cầu các quan chức tham gia chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 ngừng sử dụng điện thoại iPhone vì lo ngại rằng các thiết bị này dễ bị các cơ quan tình báo phương Tây tấn công.