Nga tấn công Kiev suốt đêm, ngay sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga - Mỹ

Cựu thị trưởng Luhansk thiệt mạng

Cựu Thị trưởng Luhansk do Nga bổ nhiệm Manolis Pilavov đã thiệt mạng trong một vụ nổ, theo thông báo của giới chức địa phương hôm 3-7. Kênh Mash Telegram đưa tin vụ nổ có thể là do một thiết bị tự chế (IED) do một phụ nữ lắp đặt.

Trước đó, người này được phát hiện tiến đến lối vào một tòa nhà trong khu vực. Vụ nổ xảy ra khi cửa mở, khiến lối vào sụp đổ và hất văng mọi người ra phía sau. Các nhà điều tra liên bang Nga đã công bố một đoạn video cho thấy tòa nhà sau vụ nổ, với lối vào bị hư hại nghiêm trọng và cửa sổ bị thổi bay.

Nga đã đơn phương sáp nhập Lunhansk của Ukraine vào mùa thu năm 2022.