Ngạc nhiên hình ảnh khách Tây đi làm phụ hồ, cấy lúa

Trong tháng 10, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Chương trình "The Music of ABBA", một tour lưu diễn của nhóm nhạc Thụy Điển ARRIAL, được tổ chức vào ngày 11/10 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển; Lễ hội Ẩm thực Du lịch Ninh Bình từ ngày 18-29/10 tại Công viên Khủng long Ninh Bình, Quảng trường 3 ; và Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương.

Những sự kiện này là một phần trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014 - 2024).