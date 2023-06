Ngắm bình minh đẹp nao lòng ở bãi biển Cửa Lò

Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò (Nghệ An) chia sẻ: Năm 2023, thị xã Cửa Lò phấn đấu đón 3,4 triệu lượt khách, tăng 11% so với năm 2022. Trong đó, có 1,250 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12% so với năm 2022. Khách quốc tế đạt 2.500 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.550 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Thẩm định và công nhận từ 4 – 5 cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn 2 - 5 sao.