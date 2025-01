Ngắm các mẫu xe mô tô năm 2025 của Harley-Davidson, chỉ thốt lên 1 chữ: CHẤT!

Harley-Davidson cũng ra mắt chương trình phối màu sơn và tem theo sở thích - Ngoài ra, Harley-Davidson cũng sẽ công bố thêm một số mẫu xe phiên bản 2025, bao gồm bộ sưu tập Custom Vehicle Operation™ (CVO™) phiên bản giới hạn thường niên lần thứ 26.

Grand American Touring: Được thiết kế bởi công ty đã phát minh ra trải nghiệm du lịch xuyên quốc gia, các mẫu xe Grand American Touring thừa hưởng những tinh hoa để đưa các tay nài đi khắp chân trời và biến mỗi cuộc hành trình trở nên ngoạn mục nhờ sự thoải mái, sức mạnh và công nghệ vượt trội. Các mẫu xe tái xuất bao gồm Street Glide®, Road Glide® và Road King® Special.

Phối màu sơn và tem Harley-Davidson® Factory Custom Paint & Graphics : Ghi dấu cá nhân hoá cho người chơi xe

Với nhiều tùy chọn phối màu sơn và tem cao cấp được áp dụng trên một số mẫu xe, chương trình Harley-Davidson Factory Custom Paint & Graphics thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong việc sở hữu một chiếc xe có vẻ ngoài độc đáo và ấn tượng. Sau khi khách hàng đặt hàng thông qua đại lý ủy quyền, phối màu sơn và tem cá nhân hóa sẽ được Harley-Davidson hoàn thiện trên linh kiện trong quá trình lắp ráp xe. Nhờ vậy, khách hàng sẽ sở hữu được mẫu xe yêu thích phối màu sơn và tem độc bản, đi cùng chế độ bảo hành chính hãng đầy đủ mà không phải tốn thêm chi phí và thời gian chờ đợi như khi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

Trong năm 2025, Harley-Davidson® Factory Custom Paint & Graphics sẽ có ba phối màu, áp dụng cho một số mẫu xe. Ngoài huy hiệu đặc biệt ở bình xăng, mỗi phối màu sẽ có cái chi tiết được được mạ crôm và họa tiết vân xà cừ với hai lựa chọn màu tím hoặc cam.

Phối màu Mystic Shift tạo hiệu ứng chuyển màu sắc cực kỳ ấn tượng, từ màu xám chì đậm sang tím, xanh lam, cho đến gần như cam. Hiệu ứng này đặc biệt nổi bật khi khi quan sát chiếc xe dưới ánh nắng mặt trời.

Phối màu Firestorm đáp ứng xu hướng cá nhân hóa với các chi tiết ngọn lửa đầy cá tính. Harley-Davidson đã trình làng phối màu chính hãng đầu tiên sử dụng các họa tiết lửa trên mẫu xe Wide Glide® 1980, và sau đó tiếp tục tái hiệu phong cách này nhiều lần, đáng chú ý nhất là trên mẫu Wide Glide® 2011. Các thiết kế Firestorm sử dụng hiệu ứng "ghost fade" hay chuyển sắc mờ dần bên trong, màu chuyển tiếp có độ sáng nhỉnh hơn so với lớp sơn nền. Điều này tạo nên sự tương phản tinh tế, giúp họa tiết ngọn lửa vừa nổi bật vừa hài hòa tùy theo góc nhìn. Firestorm hiện có hai lựa chọn màu sắc được yêu thích.

Midnight Firestorm sử dụng phối màu tối để tạo nên họa tiết ngọn lửa mờ ảo trên nền sơn đen Vivid Black, kết hợp với hiệu ứng phát sát than chì bên trong, tạo nên một sự tương phản độc đáo.

Whiskey Firestorm được bổ sung thêm một lớp phủ trung gian để tạo ra tông màu cam sâu hơn, kết hợp với họa tiết ngọn lửa mờ Ember Sunglo và hiệu ứng chuyển màu cam tươi rực rỡ bên trong, tạo nên chiều sâu và độc sáng đặc biệt.

