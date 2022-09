Ngẫm điều tỷ phú giàu nhất lịch sử nước Mỹ dặn con, không lạ khi nhà giàu tới 7 đời

Tỷ phú John Davison Rockefeller Sr. (8/7/1839 – 23/5/1937) là một ông trùm kinh doanh và nhà từ thiện người Mỹ. Với biệt danh "Vua dầu mỏ", ông là người đã sáng lập nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy – Tập đoàn Standard Oil.

Khối tài sản của Rockefeller Sr. năm 1916 chiếm gần 2% giá trị nền kinh tế quốc gia, và nếu được điều chỉnh theo lạm phát thì ngày nay tài sản của ông sẽ có giá trị khoảng 418 tỷ USD. Con số này lớn hơn nhiều so với tài sản của Jeff Bezos, người giàu nhất hiện nay. Cũng bởi vậy mà tỷ phú này được xem là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại.

Người xưa có câu: "Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó 3 đời". Tuy nhiên, câu nói này không đúng với gia tộc Rockefeller. Trải qua hơn 100 năm, gia tộc này đã giàu có và hưng thịnh tới 6 đời. Bước sang thế hệ thứ 7 với 174 người thừa kế, họ vẫn giữ được số tài sản khổng lồ với tổng giá trị tài sản xấp xỉ 11 tỷ USD vào năm 2019.

Lý giải nguyên do con cháu của Rockefeller vẫn có thể phá bỏ "lời nguyền" 3 đời đáng sợ một cách dễ dàng, nhiều người cho rằng tất cả đều nhờ vào nền tảng giáo dục gia đình. John Davison Rockefeller Sr. không chỉ là doanh nhân giỏi mà còn là một người cha tuyệt vời. Trong suốt cuộc đời mình, "Vua dầu mỏ" đã viết cho con trai tổng cộng 38 lá thư. Điều bất ngờ, nội dung trong những bức thư này đều là những lời dặn dò rút ra từ những bài học cuộc sống quý báu mà bản thân ông đã từng trải qua và tự mình chiêm nghiệm.

1. Điểm bắt đầu không quyết định điểm kết thúc

Điểm xuất phát có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhưng không quyết định kết quả. Các yếu tố như năng lực, thái độ, tính cách, tham vọng, kinh nghiệm và sự may mắn đều đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống và cả kinh doanh.

Xuất thân chỉ là điểm bắt đầu. "Sinh ra ở vạch đích" không có nghĩa là con sẽ mãi mãi ở vạch đích và ngược lại. Cuộc đời rất dài, còn cả một trận chiến đang đợi con ở phía trước. Hãy nhớ rằng, ai ai cũng có ý chí chiến thắng, và chỉ những người quyết tâm chuẩn bị mới giành được chiến thắng chung cuộc.

2. May mắn phụ thuộc vào việc lập kế hoạch

Đừng chờ đợi may mắn để tạo ra sự khác biệt. Nguyên tắc của cha là: Cha không thành công nhờ vào may mắn mà thượng đế ban tặng, cha phát triển bản thân và có được sự giàu có bằng cách lập kế hoạch.

Cha tin rằng một kế hoạch tốt có thể ảnh hưởng đến vận may, hơn nữa, có thể ảnh hưởng đến thành công của vận may.

3. Thiên đường và địa ngục ở cạnh nhau

Cả thiên đường và địa ngục đều do chính bản thân mình xây dựng. Nếu con xem công việc là một thú vui, cuộc sống sẽ là thiên đường; nếu con xem công việc là một nghĩa vụ, cuộc sống sẽ là địa ngục. Hãy nhìn lại thái độ làm việc của mình để biết bản thân con nên điều chỉnh ở đâu.

4. Đừng chần chừ, do dự

Rất nhiều người tin rằng ước mơ của họ sẽ trở thành sự thật, nhưng cha thấy đó chỉ là một lời nói dối. Có cả ngàn ý tưởng hay ho nhưng ý tưởng chỉ là bước khởi đầu của một chuỗi hành động đòi hỏi sự chuẩn bị, lập kế hoạch ở giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba.

Trong thế giới của chúng ta, không bao giờ thiếu những người có ý tưởng, nhưng có rất ít người biết rằng biến một ý tưởng thành hiện thực còn có giá trị hơn cả việc nghĩ ra một nghìn ý tưởng hay mà không có bước tiếp theo.

5. Hãy quyết tâm cạnh tranh

Vì sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi, vì vậy con hãy sẵn sàng nghênh đón! Trong thế giới này, sự cạnh tranh sẽ không dừng lại trong chốc lát chờ con "hồi sức". Con sẽ chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi.

Tất cả những gì chúng ta có thể làm là quyết tâm cao độ trước những thử thách, giữ tinh thần phấn chấn và tận hưởng chúng, nếu không, kết quả tốt sẽ không thể đến.

6. Điều tồi tệ nhất là "phá sản" về tinh thần

Nếu con tuyên bố "phá sản tinh thần", con sẽ mất tất cả.

Sự nghiệp của một người cũng giống như một con sóng, nếu con lướt trên sóng, danh vọng sẽ theo sau. Nhưng nếu con bỏ lỡ, con sẽ bị mắc kẹt trong những nông cạn và sầu khổ trong phần còn lại của cuộc đời.

Mỗi thất bại là một kinh nghiệm để học hỏi. Quan trọng là con có thể biến thất bại thành bước đệm hay là tấm bia mộ của thành công.

7. Từ bỏ là thất bại

Không có gì trên thế giới này có thể thay thế được sự kiên trì. Con sẽ nếm được vị ngọt của thành công nếu quyết tâm không bỏ cuộc đến cùng. Có quá nhiều người đánh giá quá cao những gì họ thiếu và đánh giá thấp những gì họ có.

8. Thành công và thất bại là một thói quen

Cha chưa bao giờ tin rằng thất bại là mẹ của thành công, cha tin rằng sự tự tin là cha đẻ của thành công.

Chiến thắng là một thói quen, và thất bại cũng là một thói quen. Nếu con muốn thành công, con phải đạt được chiến thắng bền vững. Cha không thích chiến thắng một lần, cha muốn chiến thắng liên tục, chỉ khi đó cha mới có thể trở nên mạnh mẽ. Sự tự tin thúc đẩy thành công của cha.

9. Tham lam là cần thiết

Vận mệnh của mỗi chúng ta phải do chính chúng ta tạo ra và những gì con thực sự khao khát thì phải bằng mọi cách có được. Khoảng cách giữa thành công và thất bại là xem ai có lòng tham mạnh mẽ, ai có thể phô diễn hết sức mạnh của mình, nỗ lực hết mình, vượt lên chính mình.

Mỗi bước đi của cha đều có sức mạnh của lòng tham. Lòng tham không chỉ cho phép một người phát huy hết khả năng của mình mà còn buộc người đó phải cống hiến mọi thứ, loại bỏ mọi chướng ngại vật và tiến về phía trước với tốc độ tối đa.

10. Đừng bất chấp tất cả để giành chiến thắng

Cha thích chiến thắng, nhưng không thích bất chấp tất cả để giành chiến thắng.

Chiến thắng bằng mọi giá không phải là chiến thắng. Cạnh tranh "bẩn" là việc khiến người ta khinh thường. Con có thể giành được chiến thắng một lần, nhưng có thể mất cơ hội chiến thắng những lần tiếp trong tương lai. Tuân theo các quy tắc không có nghĩa là quyết tâm giành chiến thắng phải giảm đi, mà có nghĩa là giành chiến thắng một cách quan minh chính đại. Và điều này cũng có nghĩa là việc theo đuổi chiến thắng là công bằng nhưng cũng tàn nhẫn với tất cả những nỗ lực khuôn khổ đó.

11. Hãy là một kẻ "ngu ngốc" thông minh

Những người giả vờ khôn ngoan là kẻ ngu ngốc, và những người biết cách giả vờ ngu ngốc mới thực sự là kẻ thông minh.

Ý nghĩa thực sự của việc giả vờ ngu ngốc là trở nên khiêm tốn. Nói cách khác là để che giấu sự thông minh của bạn. Người càng thông minh thì càng cần phải "giả ngu", vì cũng như câu nói của người xưa: "lúa càng chín, càng cúi đầu".

12. Sự giàu có là sản phẩm phụ của quá trình làm việc chăm chỉ

Tất cả danh dự có được phải do chính mình tạo ra, đó mới là cách khiến danh dự tồn tại lâu dài.

Trong xã hội của chúng ta ngày nay, thế hệ sau trong những nhà giàu có đều nối tiếp thành công hoặc thụt lùi, lụn bại. Thật không may, những người thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm, thích lười biếng và tiêu xài hoang phí chiếm số lượng nhiều hơn. Những trường hợp lớn lên trong môi trường sung túc nhưng chết trong nghèo khó không phải là hiếm gặp.

Sự giàu có sẽ là phần thưởng cho sự siêng năng của chúng ta.

13. Đừng bao biện

Những lời bào chữa là nguồn gốc của sự thất bại. Một người càng thành công thì càng ít bào chữa. 99% thất bại là do mọi người đã quen với việc bao biện.

14. Hãy là người đầu tiên

Sự giàu có tỷ lệ thuận với mục tiêu. Đối với cha, vị trí thứ hai không khác gì vị trí cuối cùng.

con sẽ cao ngất trời. Nếu con chỉ muốn vơ vét thì con sẽ chỉ nhận được cái lợi trước mắt, có khi còn chẳng đạt được gì hết.

15. Chấp nhận rủi ro để tận dụng cơ hội

Đa phần sự an toàn tuyệt đối sẽ không giúp cho chúng ta giàu có. Để có được "phần thưởng", chúng ta luôn phải chấp nhận những rủi ro cần thiết đi kèm.

Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao? Không có chuyện mãi mãi, chắc chắn sẽ có tiến hoặc lùi.

Tôi tin rằng thận trọng không phải là công thức hoàn hảo để thành công. Bất kể làm gì trong cuộc sống này, chúng ta vẫn phải lựa chọn giữa rủi ro và an toàn. Và đôi khi, cơ hội chiến thắng sẽ đến chỉ khi bạn chấp nhận rủi ro lớn hơn nhiều so với an toàn.

16. Hãy hợp tác

Hợp tác trong con mắt của kẻ kiêu ngạo có thể là một điều yếu kém hoặc đáng xấu hổ. Nhưng với cha, hợp tác luôn là sự lựa chọn thông minh, miễn là nó có lợi cho mình.

17. Kiếm từng xu

Chúng ta biết rằng của cải có thể được sử dụng để tạo ra nhiều của cải hơn. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng mỗi xu đều có giá trị. Hãy tận dụng từng xu!

