Ngắm những đại công trình kiến tạo diện mạo đô thị mới cho Thủ đô
Trên khắp các công trường dự án trọng điểm của Hà Nội hôm nay, nhịp độ thi công đang diễn ra khẩn trương, tạo nên bức tranh sôi động về một Thủ đô không ngừng phát triển. Loạt tuyến đường huyết mạch, hồ điều hòa, cầu vượt sông Hồng, tổ hợp thể thao đang thi công thần tốc và lần lượt hoàn thành được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, từng bước thay đổi diện mạo Hà Nội theo hướng hiện đại, thông minh, đồng bộ và bền vững.
Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ, trong đó nhiều công trình được đưa vào sử dụng hoặc bước vào giai đoạn hoàn thiện. Từ những tuyến vành đai, nút giao, hồ điều hòa đến những cây cầu lớn vượt sông và tổ hợp thể thao quy mô quốc tế, các công trình đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong diện mạo đô thị.
Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã chính thức được thông xe kỹ thuật phần đường sau 8 tháng thi công khẩn trương để chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh.
Tuyến đường dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang 50m, điểm đầu tại nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (Hoàng Cầu), điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
Cùng với phần đường đã thông xe, 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh được nhà thầu tích cực triển khai.
Khi hoàn thiện đồng bộ, hai cầu vượt này sẽ giải quyết triệt để xung đột giao thông tại các ngã tư lớn.
Một công trình giao thông trọng điểm khác của thành phố đang được triển khai xây dựng khẩn trương là tuyến đường Vành đai 2,5. Tuyến Vành đai 2,5 của Hà Nội có chiều dài 19,64 km, điểm đầu tại khu đô thị Ciputra và điểm cuối kết nối với nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì.
Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 40-50 m, chia thành 13 đoạn và triển khai bằng nhiều hình thức đầu tư. Đến nay, khoảng gần 1/2 tuyến đường đã hoàn thiện theo quy hoạch, số còn lại tiếp tục được gấp rút thi công.
Trên dòng sông Hồng, các dự án xây dựng 7 cây cầu mới đang được triển khai, mở ra những nhịp kết nối mới giữa các khu vực của Thủ đô. Những cây cầu không chỉ nối đôi bờ, mà còn mở rộng không gian phát triển, đưa những vùng đất phía bên kia sông trở thành một phần năng động trong bức tranh đô thị tương lai.
Hà Nội hiện triển khai đồng bộ 7 dự án cầu lớn qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. (Trong ảnh là công trường dự án cầu Trần Hưng Đạo)
Khi các công trình hoàn thành, mạng lưới cầu mới sẽ không chỉ tăng năng lực giao thông mà còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, cảnh quan hai bên sông Hồng.
Ở những công trường quy mô lớn khác, Dự án sân vận động và tổ hợp thể thao hiện đại cũng đang dần hiện hữu. Từ những bản vẽ trên giấy, các công trình từng bước vươn lên, mang theo kỳ vọng về những không gian văn hóa, thể thao và những sự kiện lớn của tương lai.
Nằm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đang hình thành một không gian phát triển mới với quy mô rất lớn. Điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi và được định hướng trở thành sân vận động lớn bậc nhất thế giới.
Theo kế hoạch, sân vận động Trống Đồng hoàn thành vào tháng 7/2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình được định hướng phục vụ các giải đấu thể thao, chương trình văn hóa, nghệ thuật và những sự kiện quốc tế quy mô lớn.
Bên cạnh đó các dự án giao thông, văn hóa thể thao, Hà Nội đã và đang bổ sung loạt hồ điều hòa nhằm tăng khả năng trữ và điều tiết nước trong đô thị. Nhóm 5 hồ điều hòa gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và Thụy Phương nằm trong 10 dự án khẩn cấp về thoát nước, chống úng ngập. Các dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành, phục vụ điều tiết nước trong những trận mưa lớn vừa qua.
Toàn cảnh hồ Phú Đô có diện tích mặt nước khoảng 31,5ha (tổng diện tích ô đất hơn 36,7ha) với dung tích thiết kế đạt 930.000m³ góp phần giúp tiêu thoát nước, chống ngập cục bộ hiệu quả đặc biệt trong những đợt mưa lớn vừa qua.
Hồ Đồng Bông 2 nằm tại phía Tây, phục vụ điều tiết nước cho khu vực Mễ Trì, Đại Mỗ, Mỹ Đình và vùng lân cận. Công trình có diện tích khoảng 17,2ha, mặt nước khoảng 12ha, hệ thống kè dài gần 1.950m.
Từ những tuyến đường đã hoàn thành, các công trình đang chạy đua về đích đến hệ thống vành đai, cầu vượt sông, hồ điều hòa và tổ hợp thể thao quy mô lớn, Hà Nội đang đồng thời giải quyết những điểm nghẽn hạ tầng hiện hữu và chuẩn bị cho không gian phát triển mới. Những đại công trình đang được dựng xây hôm nay chính là những nét vẽ đầu tiên cho diện mạo Hà Nội của ngày mai – rộng mở hơn, kết nối hơn và vươn cao hơn cùng nhịp phát triển của đất nước.
Theo Phạm Hùng - Quang Thái
Hà Nội Mới
Theo
Hà Nội Mới
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