Ngắm những đại công trình kiến tạo diện mạo đô thị mới cho Thủ đô

Ở những công trường quy mô lớn khác, Dự án sân vận động và tổ hợp thể thao hiện đại cũng đang dần hiện hữu. Từ những bản vẽ trên giấy, các công trình từng bước vươn lên, mang theo kỳ vọng về những không gian văn hóa, thể thao và những sự kiện lớn của tương lai.